Ne ha parlato con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Per chiedere che la scelta del prossimo commissario-direttore generale della Asl di Frosinone venga concepita in un contesto di programmazione pluriennale. Alessia Savo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sanità, dice: «Negli ultimi anni alla guida della Asl di Frosinone si sono alternati tanti direttori generali. Tutti professionisti molto bravi, ma il punto è che sono rimasti troppo poco per impostare e portare avanti una programmazione. Il punto è questo: è necessario individuare un profilo importante che possa definire una strategia programmatica in un arco temporale di qualche anno».

Nei giorni scorsi la Asl di Frosinone è stata commissariata, dopo la nomina di Angelo Aliquò a direttore generale dell'Istituto Spallanzani di Roma. Dove ha preso il posto di Francesco Vaia, ora in forza al ministero della Salute, dove è stato nominato direttore generale della Prevenzione. Il commissario della Asl di Frosinone verrà nominato da Francesco Rocca con un decreto. Vale la pena ricordare che il prossimo sarà il diciassettesimo manager della Asl di Frosinone negli ultimi ventiquattro anni. Nota Alessia Savo: «Il tema della continuità amministrativa esiste, non ci sono dubbi».

In un'intervista a Ciociaria Oggi Alessia Savo ha detto: «La sanità della Regione Lazio si rilancia se c'è l'impegno a costruire un percorso virtuoso che parta dalla conoscenza puntuale del Servizio Sanitario Regionale, analizzando i dati epidemiologici e i flussi che riguardano gli ospedali, la rete emergenziale, gli ambulatori e tutto il resto. Così da ottimizzare risorse, ridurre gli sprechi, progettare ed attuare soluzioni veramente rispondenti al bisogno di salute della nostra regione».

Resta da capire quando potrà essere nominato il commissario della Asl. Se in questa settimana o nella prossima. In ogni caso ci saranno due percorsi diversi: uno per la nomina del commissario, l'altro per l'individuazione del direttore generale. Peraltro per settembre Rocca ha annunciato il nuovo piano sanitario regionale. E sempre a settembre ci sarà un'indicazione definitiva sull'ipotesi di commissariamento della sanità laziale. Ipotesi che però sembra più lontana rispetto ai giorni dell'insediamento di Francesco Rocca come Governatore. Tornando alla Asl di Frosinone, un anno fa l'allora manager Angelo Aliquò aveva detto a Ciociaria Oggi a proposito delle priorità: «Il recupero delle liste di attesa certamente lo è, ma l'obiettivo più generale è quello di arrivare ad una eccellente normalità; migliorare le prestazioni e la qualità delle prestazioni, far capire alle persone che non c'è bisogno di andar via per trovare cure migliori. Tranne settori iperspecialistici, qui abbiamo tutto e anche di buon livello. Sarebbe il caso di farlo sapere meglio. Più in generale ci sono tante prestazioni da recuperare perché in questi oltre due anni la pandemia ha assorbito la stragrande maggioranza del tempo e delle energie. Abbiamo bisogno di occuparci delle patologie normali».

In questi anni la pandemia da Covid 19 ha assorbito le principali energie della sanità mondiale, nazionale, locale. C'è l'obiettiva necessità di voltare pagina. In provincia di Frosinone tra le priorità ci sono sicuramente l'abbattimento delle liste d'attesa e il Dea di secondo livello all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Non soltanto però, visto che negli ultimi tempi sono emersi anche problemi relativi alla mancanza di medici. È un punto nodale perché i livelli dei servizi e lo stesso mantenimento di alcuni reparti passa soprattutto da un potenziamento del personale sanitario.