Il ritorno all'elezione diretta del presidente e dei consiglieri delle Province potrebbe slittare al 2025. Difficilmente infatti l'archiviazione della legge Delrio potrà essere calendarizzata nel 2024, anche se c'è chi ritiene che possano comunque esserci gli spazi per l'election day il 9 giugno del prossimo anno: europee, comunali e provinciali. In un interessante articolo pubblicato nell'edizione di ieri dal quotidiano Il Sole 24 Ore si legge che per la manovra economica del 2024 ci sono pochi margini. Una sorta di conto obbligato a 30 miliardi di euro: «Un complesso di scelte obbligate o quasi che dal cuneo fiscale alla sanità, dal pubblico impiego alle missioni internazionali... fanno in fretta a cumulare interventi per oltre 30 miliardi prima ancora di pensare a nuove misure per rilanciare un'economia che rallenta e sostenere famiglie e imprese colpite dalla lunga ondata inflattiva».

Tra le misure principali previste nella manovra c'è un capitolo riservato agli enti locali. Scrive Il Sole 24 Ore: «Tra i dossier della manovra c'è il rifinanziamento delle Province, interessate dal progetto di ritorno all'elezione diretta ma oggi spesso in crisi finanziaria. La richiesta è di anticipare i 450 milioni aggiuntivi previsti per i prossimi anni». Fin qui la manovra economica. Per quanto riguarda il ritorno all'elezione diretta di presidenti e consiglieri provinciali (e di sindaci e consiglieri metropolitani), i costi, secondo alcune rilevazioni del Ministero dell'Interno, si aggirano tra i 230 e i 300 milioni di euro. D'altronde l'ipotesi del ripristino dell'elezione diretta prevede altresì il rinvio a una delega esercitabile entro diciotto mesi per la definizione delle funzioni delle Province e il conseguente trasferimento di risorse. Il disegno di legge è all'attenzione del Parlamento e sul piano politico c'è un fronte vasto che spinge per il ripristino dell'elezione diretta.

A votare tornerebbero i cittadini e quindi la Provincia non sarebbe più un ente di secondo livello (dal 2014 alle urne si recano gli addetti ai lavori, sindaci e consiglieri dei 91 Comuni attraverso il sistema del voto ponderato). Il disegno di legge unificato prevede che per indossare la fascia di presidente della Provincia occorrerà almeno il 40% dei voti validi. Se nessuno dei candidati dovesse raggiungere tale soglia, allora si procederebbe con il ballottaggio. Riguardo alle competenze dell'ente, queste le più importanti: pianificazione territoriale, organizzazione dei servizi pubblici, trasporti, sviluppo economico, digitalizzazione, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, programmazione scolastica, edilizia scolastica, pari opportunità, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito lavorativo.

È importante precisare che l'iniziativa è parlamentare, non governativa. Il presidente della Provincia, eletto quindi a suffragio universale, dovrà nominare le giunte. Il numero degli assessori in una Provincia fino a 500.000 abitanti (come quella di Frosinone) è di 4. Ad uno degli assessori dovrà essere assegnata la delega di vicepresidente. Nella composizione dell'esecutivo nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Per quanto riguarda invece i consiglieri, in una Provincia fino a 500.000 abitanti ne saranno eletti 20. La durata del mandato, sia per il presidente che per i consiglieri, sarà di 5 anni. Tra i ruoli di assessore e di consigliere è prevista l'incompatibilità, ma ci sarebbe un meccanismo di "sospensione" dal ruolo di consigliere nel caso di incarico in giunta. Proprio per poter tornare alla prima carica nel caso di revoca della nomina ad assessore o di dimissioni. Nel frattempo in aula entrerebbe il primo dei non eletti. Previsto un premio di maggioranza del 60% per il presidente eletto.