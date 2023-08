Un emendamento alla mozione "72° Stormo Scuola Elicotteristi Aeroporto "G.Moscardini" di Frosinone. Proposta di annullamento del decreto di trasferimento del 72° Stormo dell'Aeronautica Militare e della Scuola Elicotteristi all'Aeroporto di Viterbo". Lo presenterà il capogruppo del Pd Angelo Pizzutelli martedì, nel giorno della seduta. La proposta è quella di aggiungere il seguente punto: «In data 11 settembre 2020 l'allora consiglio comunale già votava all'unanimità dei presenti una mozione atta a "scongiurare la chiusura della scuola volo elicotteri ubicata presso il 72° Stormo dell'Aeroporto Moscardini di Frosinone", con la quale impegnava il sindaco ad intervenire con forza presso ogni sede preposta e si invitano i parlamentari rappresentanti del territorio ad unirsi al Consiglio per sostenere con forza la battaglia unitaria per la difesa e la valorizzazione della Scuola Volo Elicotteri di Frosinone».

Sicuramente la mozione sarà sottoscritta dal Partito Democratico e dalla Lista Marzi. Ma Pizzutelli confida di avere le firme pure del Partito Socialista Italiano di Vincenzo Iacovissi e del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Sarebbe un segnale importante per le opposizoni. Ma in ogni caso è evidente che per quanto riguarda la mozione riguardante il Moscardini è in corso una partita anche politica. Infatti tra le premesse della mozione si legge: «Nel 2020 l'allora ministro della Difesa del Governo Conte, onorevole Guerini, diede attuazione, con proprio decreto, al trasferimento della Scuola Elicotteristi 72° Stormo dell'Aeroporto Militare di Frosinone "G.Moscardini" all'Aeroporto Militare di Viterbo accorpandola alla Scuola Sottoufficiali. Tale scelta ha avuto alla base presunti risparmi di spesa nella gestione delle strutture militari ma oggi appare del tutto anacronistica (basti pensare a come l'innovazione tecnologica stia ridisegnando gli scenari bellici portatori di nuove esigenze logistiche) e decontestualizzata anche in virtù non solo della nuova politica della Nato ma di come il conflitto ucraino ha ridisegnato la geopolitica dell'Europa».

E in calce alla mozione ci sono le firme di tutti i gruppi della maggioranza di centrodestra. Sarà importante verificare come si snoderà il dibattito in aula. Per capire se l'emendamento presentato da Angelo Pizzutelli possa essere votato pure dalla maggioranza. E se di conseguenza potrà esserci una votazione unitaria sul dispositivo della mozione. Che è il seguente: «La mozione impegna il sindaco e la giunta comunale a coinvolgere non solo tutte le associazioni, la società civile ed il settore produttivo per le finalità descritte nell'oggetto della presente ma anche ad intraprendere tutte le azioni politiche ed istituzionali ad ogni livello affinché sia annullato il decreto di trasferimento del 72° Stormo dell'Aeronautica Militare e della Scuola Elicotteristi dall'Aeroporto "G. Moscardini di Frosinone" all'Aeroporto di Viterbo».

Nel testo dell'atto si legge: «Il 72° Stormo è la scuola di volo elicotteri dell'Aeronautica Militare, un'eccellenza nel campo della formazione di volo, altamente specializzata, ricca di forti competenze professionali e profonde radici di storia e di tradizioni. È l'unica scuola nel settore dell'ala rotante in Italia per il personale delle Forze Armate appartenenti ai Corpi dello Stato e provenienti da Paesi stranieri. Inoltre, allo Stormo vengono svolti anche i corsi per il rilascio delle licenze per il personale manutentore. In virtù della sua innata vocazione interforze ed interministeriale, il 72° Stormo attua gli accordi stipulati dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica con il Comando Aviazione dell'Esercito, con il Corpo delle Capitanerie di Porto e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per l'utilizzo degli elicotteri nell'addestramento dei rispettivi allievi piloti».

Angelo Pizzutelli (Pd) e Vincenzo Iacovissi (Psi) intervengono anche sul tema degli asili nido.

Rilevando: «Nel corso dell'ultima riunione della commissione Pubblica Istruzione abbiamo avuto rassicurazioni dagli assessori Valentina Sementilli e Adriano Piacentini sulla volontà del Comune di non tagliare sui fondi destinati agli asili nido. Non solo: l'assessore Sementilli ha assicurato che si recherà in Regione per avere ulteriori risposte. È assolutamente necessario continuare a garantire un servizio fondamentale come quello dell'asilo nido comunale».