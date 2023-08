Ci saranno diverse assenze alla seduta di consiglio comunale fissata per domani (prima convocazione) e martedì (seconda). Il periodo di ferie inciderà come al solito: nelle file della maggioranza ma anche dell'opposizione. Il centrodestra non può fallire sugli equilibri di bilancio. Vanno approvati, anche con 13 o 14 voti. Però a fare la differenza saranno altri aspetti: il dibattito, magari le uscite dall'aula, l'atteggiamento della minoranza. Dopo le polemiche e le fibrillazioni nel corso dell'ultima riunione della maggioranza (sul Bus Rapid Transit), c'è una sorta di tregua armata. Riccardo Mastrangeli, dopo aver fatto capire di non temere lo scenario di eventuali elezioni anticipate, ha spento i riflettori. Resta da capire quello che succederà in autunno, alla ripresa dei lavori. Specialmente sul Piano urbano della mobilità sostenibile. In primis il percorso del Brt.

La strategia dei big

Nel centrodestra il sindaco Riccardo Mastrangeli in questi giorni si è confrontato con i big della coalizione: dal presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri all'assessore Adriano Piacentini (Forza Italia), dal vicesindaco Antonio Scaccia (Lista per Frosinone) all'assessore Fabio Tagliaferri (Fratelli d'Italia). La blindatura c'è, indipendentemente dai numeri con i quali verrà approvata la delibera sugli equilibri di bilancio. In questo senso la nota del capogruppo di Fratelli d'Italia Franco Carfagna è stata indicativa: «Per quanto ci riguarda, parlando a nome del gruppo consiliare e degli assessori del mio partito, si è instaurato un percorso di confronto costruttivo e corale con il sindaco, volto a contribuire in modo fattivo ed apportare migliorie dove se ne percepisse il bisogno, come diamo atto che si è proceduto su piste ciclabili e Brt, sulle quali l'Amministrazione si è fatta carico di alcune criticità sul campo o che potrebbero presentarsi in prospettiva, impegnandosi ad affrontarle e risolverle. Dunque, come già dimostrato più volte in aula, confermiamo ancora una volta il nostro appoggio al sindaco Riccardo Mastrangeli, sul quale riponiamo totale fiducia nel saper gestire la situazione, qualora ci fosse qualche screzio all'interno di qualche altro gruppo di quelli che compongono la maggioranza». La sensazione è che il centrodestra abbia tutte le intenzioni di continuare la consiliatura. Anche se c'è la consapevolezza che sarà complicato mantenere una maggioranza a 22. Ma fino a 17-18 si andrà avanti.

Il doppio fronte

All'interno della maggioranza di centrodestra il vero nodo è quello del rimpasto di giunta. C'è chi lo vorrebbe e a settembre le carte verranno scoperte. Ma il punto è: chi dovrebbe uscire? Riccardo Mastrangeli ha fatto capire che per lui contano i risultati elettorali e gli assetti trovati subito dopo. La variabile potrebbe essere rappresentata però dalla costituzione di un nuovo gruppo consiliare. Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Giovanni Bortone (Lega) si sono confrontati a lungo in queste settimane. Contemporaneamente però c'è stata la "controffensiva diplomatica" dei partiti, delle civiche e dei gruppi di appartenenza. La domanda è: si andrebbe avanti soltanto con quattro oppure anche con due? La prospettiva sarebbe differente, specialmente per Mastrangeli. L'altro fronte è quello delle opposizioni. La prova del nove si è avuta una settimana fa, sul comunicato stampa di Pd e Lista Marzi di forte critica nei confronti dell'Amministrazione Mastrangeli. La Lista Marini ha preso le distanze, il Polo Civico non ha firmato. Il Partito Socialista neppure. Sul piano delle ipotesi, cosa succederebbe qualora sul tavolo ci fosse la proposta di una mozione di sfiducia al sindaco? Quanti degli undici consiglieri di minoranza la firmerebbero?

Lista Marini in contropiede

L'apertura del coordinatore della Lista Marini Francesco Trina è stata forte e chiara. Ha detto infatti: «La Lista Marini voterà a favore della mozione pro aeroporto militare. È bastata una cordiale telefonata del Sindaco per decidere, con il nostro consigliere Andrea Turriziani, di ritirare l'emendamento presentato questa mattina (ndr: ieri per chi legge)». Insomma, è il caso di dire che sul tema dell'aeroporto decolla la strategia di collaborazione amministrativa tra Mastrangeli e la Lista Marini.

Cosa è successo

Prosegue Francesco Trina: «In tal senso ci fa piacere l'apertura e la sensibilità dimostrata dal primo cittadino su un argomento così importante dal punto di vista ambientale come quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Valuteremo la possibilità di trasformare il nostro emendamento in un ordine del giorno, in modo da poterlo condividere con tutto il consiglio comunale». La civica in aula è rappresentata dal consigliere Andrea Turriziani. E una settimana fa Trina aveva notato: «Meglio una maggioranza che discute e magari che recepisce qualche suggerimento anche esterno, che una maggioranza chiusa a riccio, asettica e con un uomo solo al comando. In questo caso c'è il consiglio comunale per apportare i giusti correttivi a pratiche anche difficili da metabolizzare. È facile dire no e opporsi per motivi magari più personali che politici. Frosinone è il capoluogo della Ciociaria e deve tornare ad essere il faro dello sviluppo e dell'innovazione dell'intera provincia. La lista Marini è per la crescita della città». A questo punto però bisognerà valutare le mosse politiche. Iniziando da quelle del sindaco. Riccardo Mastrangeli vuole davvero aprire a gruppi dell'opposizione oppure questa strategia serve per scoraggiare i "malpancisti" della maggioranza? Questo è il dilemma.