Il segnale è tutto politico. Forte (anzi, fortissimo) e chiaro. Il secondo nel giro di una settimana da parte della Lista Marini. All'indirizzo naturalmente del sindaco Riccardo Mastrangeli. Ad inviarlo, ancora una volta, il coordinatore della civica, Francesco Trina. Il quale spiega: «La Lista Marini voterà a favore della mozione pro aeroporto militare. È bastata una cordiale telefonata del Sindaco per decidere, con il nostro consigliere Andrea Turriziani, di ritirare l'emendamento presentato questa mattina (ndr: ieri per chi legge)». Insomma, è il caso di dire che sul tema dell'aeroporto decolla la strategia di collaborazione amministrativa tra Mastrangeli e la Lista Marini.

Cosa è successo

Prosegue Francesco Trina: «In tal senso ci fa piacere l'apertura e la sensibilità dimostrata dal primo cittadino su un argomento così importante dal punto di vista ambientale come quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Valuteremo la possibilità di trasformare il nostro emendamento in un ordine del giorno, in modo da poterlo condividere con tutto il consiglio comunale». L'emendamento riguardava la parte finale del dispositivo della delibera. Ecco il testo: «Impegna... ad attivare altresì, con la eventuale collaborazione della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone, un tavolo tecnico istituzionale mediante il coinvolgimento del Ministero della Difesa anche per il tramite della Società Servizi spa e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per verificare la possibilità di costituire, utilizzando esclusivamente parte del sedime e degli immobili militari in disuso e comunque non strategici ai fini operativi della Scuola Elicotteri, una comunità energetica rinnovabile nazionale così come previsto dall'articolo 20 comma 2 della legge numero 34 del 27/4/2022. Il modello preposto è quello della creazione di valore condiviso, nel quale il valore per le aziende e gli enti che andranno a realizzare gli impianti rinnovabili si accompagna costantemente ad un beneficio tangibile ambientale ed economico per la collettività e le comunità locali; dando la possibilità ai cittadini dei Comuni interessati dal progetto Cer di poter partecipare al finanziamento per la costruzione delle infrastrutture green mediante il riconoscimento di tassi di interesse sul prestito erogato attraverso l'utilizzo di piattaforme di Crowfunding». Il ritiro dell'emendamento consente al sindaco Mastrangeli e alla maggioranza di caratterizzare anche politicamente la mozione. L'ordine del giorno dà la possibilità alla Lista Marini di portare a casa un risultato importante sul piano delle energie rinnovabili.

La valenza politica

Esattamente una settimana fa la Lista Marini, sempre attraverso una nota di Francesco Trina, prendeva le distanze dal comunicato stampa con il quale Pd e Lista Marzi attaccavano l'Amministrazione Mastrangeli. Trina dichiarò: «Meglio una maggioranza che discute e magari che recepisce qualche suggerimento anche esterno, che una maggioranza chiusa a riccio, asettica e con un uomo solo al comando. In questo caso c'è il consiglio comunale per apportare i giusti correttivi a pratiche anche difficili da metabolizzare. È facile dire no e opporsi per motivi magari più personali che politici. Frosinone è il capoluogo della Ciociaria e deve tornare ad essere il faro dello sviluppo e dell'innovazione dell'intera provincia». Ancora: «La lista Marini è per la crescita della città». Inutile girarci intorno: ci sono dei segnali politici evidenti di una possibile convergenza. In questa fase su singole tematiche. Ma in futuro potrebbe essere diverso.

Visto dalla maggioranza

La domanda è: le manovre di queste ultime ore rappresentano anche una sorta di messaggio ai "malpancisti" della maggioranza? Nel senso che il sindaco potrebbe trovare interlocuzioni importanti nelle file delle opposizioni? Anche per depotenziare eventuali fronde interne alla maggioranza di centrodestra. Si tratta di uno scenario che non si può escludere. Anzi. Resta da capire, però, quali sarebbero le reazioni da parte dei gruppi della maggioranza. La Lista per Frosinone di Antonio Scaccia, per esempio, non ha nascosto la propria contrarietà ad eventuali aperture al Polo Civico. Un discorso che vale per tutte le forze politiche e i consiglieri dell'opposizione? Un aspetto da verificare. Indubbiamente però ci sono altresì da considerare gli ottimi rapporti personali tra Riccardo Mastrangeli e Andrea Turriziani. Certo è che nel centrodestra si sta aprendo una fase assai delicata. Nell'ultimo vertice di maggioranza le fibrillazioni non sono mancate e inoltre sia sulle piste ciclabili che sul Bus Rapid Transit non mancano posizioni molto diversificate. Poi c'è il tema della possibile costituzione di un nuovo gruppo consiliare, del quale con ogni probabilità stanno discutendo Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Giovanni Bortone (Lega), Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) e Maurizio Scaccia (Forza Italia). Riccardo Mastrangeli ha fissato a quota 17-18 la soglia minima della maggioranza, che attualmente può contare su 22 consiglieri.