Antonello Iannarilli ad un passo dalla nomina a commissario dell'Ater di Frosinone. Ieri la giunta regionale, presieduta dal Governatore Francesco Rocca (su proposta dell'assessore all'urbanistica Pasquale Ciacciarelli), ha approvato la delibera con la quale si procede al commissariamento dell'Ater della provincia di Frosinone. In una nota si sottolinea: «Il commissario dell'Azienda sarà nominato con un successivo decreto dal presidente Rocca».

Sempre ieri il presidente Francesco Rocca ha nominato i commissari straordinari delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica delle province di Latina, Viterbo e Rieti con tre distinti decreti. Nel dettaglio il Governatore ha stabilito che Enrico Dellapietà guiderà l'Ater della provincia di Latina, Diego Bacchiocchi l'Ater della provincia di Viterbo e Luigi Gerbino quella della provincia di Rieti. Dicevamo che Antonello Iannarilli è in pole position: candidato alle regionali nella lista di Fratelli d'Italia, è risultato il primo dei non eletti ottenendo un ottimo risultato.

Nel partito di Giorgia Meloni Iannarilli è arrivato ormai da anni. Prima era stato in Forza Italia. Ha ricoperto ruoli di primo piano: deputato ma anche assessore e consigliere regionale, oltre che presidente della Provincia. È evidente che comunque siamo in una fase importante per quanto riguarda le nomine in enti importanti e strategici per il territorio. Come le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica. Poi si dovrà procedere anche per gli Enti Parco. In ogni caso il presidente Francesco Rocca ha deciso di accelerare. Anche sul versante della sanità.