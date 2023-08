"Si vis pacem, para bellum". Il significato della frase latina è: "se vuoi la pace, prepara la guerra". All'interno della maggioranza di centrodestra è in atto una controffensiva diplomatica per arrivare in tempi brevi ad una ricucitura completa. Tra i più attivi su questo versante c'è l'assessore alle finanze Adriano Piacentini. Prima della pausa estiva ci sarà una seduta di consiglio comunale, con all'ordine del giorno gli equilibri di bilancio. I numeri in aula saranno indicativi della situazione politica all'interno della coalizione di centrodestra. Ma intanto in questi giorni sono emerse delle novità interessanti, specialmente in una logica di prospettiva.

Il gruppo di Fratelli d'Italia, per esempio, ha blindato la posizione del sindaco Riccardo Mastrangeli. Lo ha fatto con una presa di posizione del capogruppo Franco Carfagna. Messaggio politico forte e chiaro, in un contesto nel quale il centrodestra governa la Regione Lazio. Oltre che l'Italia. E siccome Frosinone è un capoluogo, una frattura della coalizione avrebbe conseguenze inevitabilmente.

All'interno della maggioranza c'è una domanda che circola in particolar modo: un rimpasto di giunta è possibile oppure no? Se per esempio dovessero costituirsi nuovi gruppi, con la scomposizione e la ricomposizione di quelli esistenti. Riccardo Mastrangeli in questi giorni ha fatto costante riferimento agli assetti determinati dopo le elezioni di un anno fa. Vuol dire che non cambierebbe un singolo assessore. Il che significa che se partiti, liste civiche e gruppi intendono porre il problema della composizione dell'esecutivo, dovranno assumersi la responsabilità di prendere l'iniziativa e di chiedere eventualmente un azzeramento totale di tutte le posizioni. Non soltanto degli assessorati. Perché tredici mesi fa la "quadra" è stata trovata prendendo in considerazione i posti in giunta, la presidenza del consiglio e le deleghe ai consiglieri.

Sul tavolo del sindaco ci sono tutte le ipotesi. A cominciare da quella di proseguire con 22 esponenti di coalizione. Il piano "b" è probabilmente rappresentato da un quadro di maggioranza a 17 o 18. Con un margine quindi di tranquillità, considerando che in aula ci sono 33 consiglieri. Se invece la situazione dovesse precipitare, allora c'è l'opzione del ritorno alle urne. Con un centrodestra che inevitabilmente si presenterebbe diviso. Considerando altresì la totale assenza di dialogo tra Fratelli d'Italia e Lega. Però c'è pure un quarto scenario: il possibile sostegno a Mastrangeli di consiglieri o gruppi che fanno parte delle opposizioni.

In questo senso c'è stata l'apertura della Lista Marini, attraverso il coordinatore cittadino Francesco Trina. Ha detto: «Meglio una maggioranza che discute e magari che recepisce qualche suggerimento anche esterno, che una maggioranza chiusa a riccio, asettica e con un uomo solo al comando. In questo caso c'è il consiglio comunale per apportare i giusti correttivi a pratiche anche difficili da metabolizzare. È facile dire no e opporsi per motivi magari più personali che politici. Frosinone è il capoluogo della Ciociaria e deve tornare ad essere il faro dello sviluppo e dell'innovazione dell'intera provincia. La lista Marini è per la crescita della città».

Poi c'è stata la netta e forte presa di posizione del Partito Democratico e della Lista Marzi nei confronti dell'Amministrazione Mastrangeli. Intervento dal quale la Lista Marini ha preso le distanze. Mentre in calce alla nota non c'era la firma del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Senza dimenticare che il Psi di Vincenzo Iacovissi alle elezioni si è presentato per conto proprio e che le distanze con il Pd sono perfino cresciute. C'è chi, seppure sommessamente, comincia a parlare di "governo di salute pubblica", volendo intendere con la partecipazione di esponenti anche della minoranza. Si tratta in realtà di uno scenario non solo azzardato in questa fase, ma difficilmente praticabile. Soprattutto se pensiamo che poche settimane fa una foto di Riccardo Mastrangeli e Gianfranco Pizzutelli insieme ha determinato una forte levata di scudi all'interno del centrodestra.