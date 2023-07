Bus Rapid Transit, si va avanti con l'indizione della gara (nei prossimi giorni) e poi con l'appalto dei lavori (a settembre). Alla fine è passata la linea del sindaco Riccardo Mastrangeli. Il percorso resta quello individuato: eventuali variazioni (se possibili) saranno effettuate in un secondo momento. Questa la conclusione della riunione di maggioranza di ieri mattina. Un vertice lungo, nervoso, complesso e complicato. Nel corso del quale non sono mancati scontri al vetriolo: tra il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri e l'assessore Angelo Retrosi per esempio. Ma anche tra lo stesso Tagliaferri e l'assessore Alessandra Sardellitti.

Con momenti di tensione alle stelle. Botta e risposta pure tra il vicesindaco Antonio Scaccia e l'assessore Fabio Tagliaferri. I tecnici hanno illustrato il progetto nei dettagli e Mastrangeli ha più volte ribadito un concetto chiave: il Piano di mobilità urbana va avanti così come è stato concepito. Consapevole che all'interno della maggioranza non tutti sono d'accordo sul percorso (Massimiliano Tagliaferri e Anselmo Pizzutelli per esempio) e altri (Fabio Tagliaferri) hanno dubbi. Ma consapevole pure che la "rivoluzione della mobilità urbana" fa parte di un programma che tutti hanno accettato e sottoscritto.

Brt: percorso e non solo

Nei prossimi giorni il dirigente provvederà ad indire la gara per accedere ad un finanziamento di 2,5 milioni di euro per il progetto. Al quale bisogna aggiungere altri 5 milioni per l'acquisto dei bus elettrici. Il sindaco Mastrangeli ha spiegato «che un finanziamento del genere non può essere perso». Il percorso adesso è questo: da piazzale De Matthaeis il bus elettrico proseguirà lungo via Aldo Modo e poi via Marittima. Quindi arriva a via Don Minzoni. Poi continua lungo via Licinio Refice e piazza Sandro Pertini. Il che vuol dire che il Brt transiterà anche davanti alla chiesa della Sacra Famiglia. Il tratto finale sarà quello della rotatoria, poi via Valle Fioretta e di nuovo in via Marittima. Una soluzione del genere richiederebbe un tratto di "percorso misto" con la pista ciclabile (in via Marittima).

Mentre in via Aldo Moro ci sarà il doppio senso di marcia del Brt: da e verso De Matthaeis. Con posti auto dunque che potrebbero saltare, anche se Mastrangeli ha spiegato che sarebbero "recuperati" nella zona del Sacro Cuore. Il Brt dovrà essere operativo entro il 2026.

La delibera del 2020

Si è molto parlato ieri di una delibera di giunta del 18 novembre 2020 (numero 318). Questo l'oggetto: Piano strategico della mobilità sostenibile. Nel testo si legge: «È volontà dell'Amministrazione Comunale procedere all'utilizzo del finanziamento concesso ai fini della realizzazione di un progetto sperimentale innovativo di mobilità sostenibile, coerente con il Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), per l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa... che il progetto riguardi in particolare la realizzazione di un sistema di Brt (Bus Rapid Transit) in coerenza con il Piano urbano per la mobilità sostenibile, adottato con delibera di Giunta comunale n. 312 dell'11/11/2020, con l'utilizzo di mezzi su gomma ad alimentazione elettrica, con percorso con inizio dallo Scalo ferroviario, per via don Minzoni, via Marittima, via Aldo Moro, fino a piazzale De Matthaeis». Quella delibera fu votata dall'allora sindaco Nicola Ottaviani e dagli assessori Pasquale Cirillo, Cinzia Fabrizi, Nohemy Graziani, Riccardo Mastrangeli, Antonio Scaccia, Fabio Tagliaferri, Massimiliano Tagliaferri, Rossella Testa. Era assente soltanto Valentina Sementilli.

La posizione di Tagliaferri

Anche ieri nel corso della riunione il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) ha ribadito i suoi dubbi. Dice: «Con questo percorso il Brt non può andare avanti. Continuerò a portare avanti la mia posizione (contraria) per tutelare le esigenze dei cittadini e dei commercianti. Il percorso deve essere cambiato: ci rendiamo conto di quello che succederebbe in una zona nevralgica come via Aldo Moro? Quanto alla delibera del 2020, era un atto di indirizzo. Adesso siamo entrati invece in una fase operativa. È diverso. E comunque tutto questo conferma che il sottoscritto non è contrario al Brt, ma al percorso che è stato individuato. Un percorso calato dall'alto, senza rendersi conto di come è la città, di come siano le carreggiate e di quanto siano importanti i posti auto in determinate zone».

E quella di Pizzutelli

Anselmo Pizzutelli, consigliere della Lista Mastrangeli, ha effettuato un intervento articolato sul Brt. Rileva: «Ben vengano riunioni come quella effettuata oggi (ndr: ieri per chi legge). Anzi, magari andavano fatte prima. Confermo le mie valutazioni critiche sul progetto del Brt per come è oggi. Non mi sembra che possa rappresentare un valore aggiunto per la mobilità di Frosinone. Mi riferisco soprattutto al percorso. Saranno necessarie altre riunioni, dalle quali possano essere previsti aggiustamenti e variazioni al percorso. Se così sarà, non avrò problemi a rivedere il mio giudizio.

Al momento però sono diverse le cose che non mi convincono: per esempio il fatto che sia previsto il passaggio davanti alla chiesa della Sacra Famiglia. Non capisco perché debba poi proseguire lungo via Licinio Refice in un senso di marcia opposto a quello delle auto. Per quello che mi riguarda, inoltre, il Brt dovrebbe "interagire" con l'intero sistema di trasporto pubblico locale. E con il progetto di riqualificazione della Stazione. Non dimentichiamo infatti che è prevista la pedonalizzazione di piazzale Kambo». L'assessore Fabio Tagliaferri nei giorni scorsi ha riunito il gruppo di FdI. In questa fase sta osservando la situazione. Il sindaco Mastrangeli è riuscito a far passare la sua linea. Ma nella maggioranza si respira comunque un clima da tregua armata. Alla prossima seduta di consiglio il termometro saranno le assenze.