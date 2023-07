Salire o scendere dal Brt? Questo è il dilemma. Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani mattina alle ore 9 vertice di maggioranza sul tema della mobilità urbana. In particolare sul Bus Rapid Transit. L'obiettivo (dichiarato) del sindaco Riccardo Mastrangeli è quello di indire la gara nei prossimi giorni per poi appaltare i lavori entro la fine di settembre. Non perdendo dunque il finanziamento per il bus elettrico che dovrà collegare rapidamente la Stazione con De Matthaeis. Al summit, oltre al primo cittadino, ci saranno gli assessori e i capigruppo. Ma è evidente che ci saranno anche diversi consiglieri. È stata richiesta la presenza dei dirigenti dei settori interessati, i quali illustreranno le planimetrie e i possibili percorsi. Il punto è proprio questo: il tracciato. Dalle indiscrezioni che filtrano la "sintesi" potrebbe essere trovata mettendo sul tavolo un ventaglio di ipotesi su alcuni tratti del percorso. Per poi quindi decidere in un secondo momento.

Ci sono però alcuni elementi che dovranno essere tenuti in considerazione. Riccardo Mastrangeli si aspetta una risposta forte e convinta da parte dell'intera maggioranza. In questi giorni ha costantemente ripetuto che il nuovo Piano della mobilità urbana fa parte di un programma che tutti hanno accettato e sottoscritto. Dall'altra parte però ci sono i dubbi esternati da più di un amministratore: il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri, l'assessore Fabio Tagliaferri, il consigliere Anselmo Pizzutelli. Ecco perché il percorso diventa l'elemento centrale perfino sul piano politico. Se ci saranno "spazi" per modificare il tracciato, allora la discussione potrebbe avere degli spazi di agibilità politica importanti. Anche se la sensazione forte è che in ogni caso nel centrodestra alcune tensioni siano ormai difficili da stemperare.

Dicevamo del percorso. Circola un'opzione in particolare. Da piazzale De Matthaeis il bus elettrico potrebbe proseguire lungo via Aldo Modo e poi via Marittima. Quindi arrivare a via Don Minzoni. Sembra di capire che potrebbe essere presa in considerazione la soluzione di andare avanti lungo via Licinio Refice e piazza Sandro Pertini. Il che vuol dire che il Brt transiterebbe anche davanti alla chiesa della Sacra Famiglia. Il tratto finale potrebbe essere quello della rotatoria, via Valle Fioretta e di nuovo in via Marittima. Una soluzione del genere richiederebbe un tratto di "percorso misto" con la pista ciclabile (in via Marittima). Mentre sembra che in via Aldo Moro possa esserci una sorta di doppio senso di marcia: da e verso De Matthaeis. Se dovesse essere così, allora sarebbero inevitabili degli "incroci". Oltre al fatto dei posti auto che potrebbero "saltare". Nello studio di fattibilità c'è scritto che «il percorso del Brt è descritto per terminali».

Si legge: «I terminali hanno la funzione oltre che per l'esercizio del sistema di Tpl, anche da nodo di interscambio con gli altri modi di trasporto. I terminali individuati sono la stazione ferroviaria e piazzale De Matthaeis; le direttrici principali sono via Moro e via Marittima, mentre i punti di snodo via don Minzoni, via Sacra Famiglia, via Puccini, via Moro, via Casilina, via De Matthaeis, via Adige e via Po». Dunque è evidente dove si snoderà il tracciato. Anche se poi singoli tratti potrebbero fare la differenza.

Ma più in generale è l'intero "pacchetto" della mobilità urbana che determinerà i confini e perfino il futuro di questa maggioranza. Lo abbiamo già visto sulle piste ciclabili e ciclopedonali ma anche nel corso del dibattito consiliare sul "raddoppio" delle linee dell'ascensore inclinato. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha dettato la linea. Rilevando: «Frosinone deve seguire l'esempio delle città più avanzate, mettendo in atto una vera e propria rivoluzione della mobilità, con un passaggio deciso dal trasporto privato al trasporto pubblico anche a tutela delle fasce sociali più deboli che nel futuro avranno difficoltà economiche ad acquistare un'auto nuova con motore ecologico... Stiamo progettando inoltre un collegamento rapido con bus elettrico su corsia dedicata che parta dalla zona Stazione e raggiunga la zona Aldo Moro in meno di dieci minuti e viceversa, in sinergia con lo snodo rappresentato dell'ascensore inclinato, che porti gli utenti nella parte alta di Frosinone e viceversa sempre in massimo dieci minuti dal punto di partenza nella parte bassa. L'obiettivo fondamentale per rendere appetibile il sistema di mobilità pubblica è permettere alle persone di raggiungere qualsiasi area del nucleo urbano del capoluogo in meno di dieci minuti, comportando, come logica conseguenza, la riduzione sia del traffico veicolare privato che del trasporto pubblico che arriva in città da fuori».

Un programma sicuramente ambizioso. Mastrangeli sa perfettamente che all'inizio non potranno essere rispettati quei tempi. Ma vuole iniziare un percorso proseguendo lungo la strada di un cambio drastico della mobilità urbana. Nella riunione di giunta di ieri si è parlato chiaramente della posta in palio. Il primo cittadino vuole capire come risponderà la maggioranza. Quali sono i confini. Ci sarà un "punto di caduta". Ma bisognerà contare i presenti.