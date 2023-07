L'appuntamento è alle 9 di mercoledì 26 luglio. Tra due giorno. L'ora della verità per la maggioranza di centrodestra, su un tema importante come il Brt. Acronimo che sta per Bus Rapid Transit, vale a dire uno dei "perni" della rivoluzione della mobilità urbana sulla quale il sindaco Riccardo Mastrangeli ha puntato moltissimo. E sulla quale chiede il pieno sostegno della giunta e dell'intera maggioranza. Al vertice parteciperanno il primo cittadino, gli assessori e i capigruppo. Ma sicuramente anche diversi consiglieri. Ci saranno pure i dirigenti, chiamati ad illustrare le planimetrie e i tracciati. La domanda sullo sfondo è una sola però: ci sono gli spazi e i tempi per (eventualmente) modificare percorsi e tracciati?

L'assessore al bilancio Adriano Piacentini ha delineato un possibile terreno di confronto. Rilevando: «Quello che mi sento di poter dire, nel merito, è che cercheremo di trovare una soluzione unitaria e condivisa. Su un tema del genere bisogna individuare una soluzione efficace. Diciamo pure che di questi tempi perdere dei finanziamenti europei o legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza sarebbe davvero un peccato (per usare un eufemismo). Dico questo: cerchiamo di raccogliere le istanze dei consiglieri e migliorare anche il percorso». I tempi sono effettivamente stretti: per non perdere il finanziamento di 5,4 milioni di euro è necessario indire la gara per fine luglio-inizio agosto e poi appaltare i lavori entro il 30 settembre.

Il Brt è un bus elettrico. Da definire se dovrà viaggiare o meno su corsia dedicata. Nello studio di fattibilità del dirigente Marlen Frezza e del funzionario Pio Porretta c'è scritto: «La riorganizzazione complessiva della linea di trasporto collettivo del Brt si basa sull'istituzione di una linea ad alta frequenza, da effettuarsi con bus elettrici lungo un percorso che si sviluppa dal capolinea del parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria, transita dal parcheggio dell'ascensore inclinato fino a piazzale De Matthaeis. La linea giornaliera attraversa la zona maggiormente popolata del Comune e si estende per circa quattro chilometri. Il percorso del Brt è descritto per terminali, dove il sistema si attesta e che hanno funzione di terminale, e i tratti di linea, composti da sezioni. I terminali hanno la funzione oltre che per l'esercizio del sistema di Tpl, anche da nodo di interscambio con gli altri modi di trasporto».

I terminali individuati sono la stazione ferroviaria e piazzale De Matthaeis; le direttrici principali sono via Moro e via Marittima, mentre i punti di snodo via don Minzoni, via Sacra Famiglia, via Puccini, via Moro, via Casilina, via De Matthaeis, via Adige e via Po». La relazione prosegue: «Lungo il percorso sono stati individuati i tratti, suddivisi per sezioni in cui, allo stato attuale delle dimensioni delle sezioni stradali, delle infrastrutture e dell'assetto della circolazione viaria e della sosta, è possibile prevedere una sede dedicata per la circolazione dei mezzi... L'intervento richiede oltre all'installazione dei sistemi di ricarica, la realizzazione di una sottostazione per la fornitura della tensione necessaria per consentire la contemporanea ricarica veloce di più mezzi, e gli accessori per consentire la fermata ed il ricovero dei passeggeri in attesa. Fattori come pendenza, variabilità e visibilità dell'asse del tracciato, numero e distanza tra le intersezioni, possono incidere anche sulla fattibilità della sede riservata».

Il nodo vero sarà il percorso. Sicuramente da De Matthaeis si dovrà proseguire lungo via Aldo Modo e poi via Marittima, via Don Minzoni. Poi bisognerà capire se proseguire lungo via Licinio Refice (il che renderebbe inevitabile un passaggio davanti alla chiesa della Sacra Famiglia) e piazza Pertini. Quindi rotatoria, via Valle Fioretta e poi via Marittima? Vedremo. Da capire altresì se in via Aldo Moro ci sarà doppio senso di marcia (da e verso De Matthaeis), perché questo comporterebbe un possibile "incrocio" tra i bus. Sono diversi i nodi da sciogliere, anche e soprattutto con riferimento ai posti auto che potrebbero saltare. Fondamentale sarà pure il Piano parcheggi. Considerando i tempi stretti per indire la gara, è ipotizzabile che il tema delle possibili variazioni al percorso possa essere affrontato in un secondo momento? Potrebbe essere questo il "punto di caduta" (interlocutorio) del vertice di maggioranza di mercoledì.