La segreteria provinciale sarà composta da quindici membri e a questo punto Luca Fantini aspetta le indicazioni delle correnti. Il punto di partenza è rappresentato dalle due liste che hanno sostenuto Daniele Leodori alle primarie per la segreteria regionale. Dunque Rete Democratica, della quale fa parte Pensare Democratico e Leodori a Sinistra, per la quale si sono impegnati in diversi. Il riferimento è rappresentato dalle percentuali ottenute, ma non solo. Per quanto riguarda Leodori a Sinistra, bisognerà tenere presenti i diversi referenti: Antonio Pompeo, Nazzareno Pilozzi, Domenico Alfieri, Danilo Grossi. Ecco perché lunedì scorso, prima della riunione della direzione provinciale, Luca Fantini ha incontrato a lungo i rappresentanti delle diverse correnti. I prossimi giorni saranno importanti per definire la composizione della squadra.

L'input di Fantini

Nel corso del suo intervento Luca Fantini ha detto tra l'altro: «Oggi comunichiamo di fatto l'azzeramento della segreteria provinciale e provvederemo nei prossimi giorni a comunicare il nuovo gruppo dirigente, tutto questo, come sempre, nel solco dell'unità e della condivisione che hanno rappresentato, per questa segreteria e per me, un valore irrinunciabile. Invitati permanenti della nuova segreteria provinciale saranno il capogruppo del Pd in consiglio provinciale, Enrico Pittiglio, e la consigliera regionale Sara Battisti. Un percorso, quello di rinnovamento del gruppo dirigente, iniziato da tempo, e che sta tenendo conto, nelle diverse interlocuzioni, di tutte le sensibilità che compongono il nostro partito valorizzando da un lato chi c'è sempre stato e dall'altro chiedendo un impegno straordinario a chi ha scelto di aderire al progetto del Partito Democratico con l'ultimo congresso nazionale». La rotta è stata dunque tracciata.

L'intervento di De Angelis

Il neo presidente regionale del Pd Francesco De Angelis ha argomentato nell'intervento alla riunione della direzione provinciale: «Unità e partecipazione sono state straordinarie nelle scorse primarie regionali. Il nuovo gruppo dirigente rappresenta il giusto mix tra innovazione, esperienza e competenza. È un inizio giusto, dopo anni di lacerazioni che hanno indebolito il Pd. Dobbiamo aprirci al dialogo, al confronto e saper trovare una sintesi che ci tenga uniti anche nel rapporto con la società. Lo abbiamo dimostrato in tante occasioni e penso, ad esempio, ai nostri amministratori che sul governo degli enti intermedi hanno dato prova di forza e di unità. Abbiamo due obiettivi: riflettere sulle ragioni della sconfitta alle politiche e alle regionali e comprendere che da soli non si vince, specie in un sistema elettorale come il nostro. Il Pd da solo non basta: però per fare questo abbiamo bisogno, come ci ricorda la Schlein, di una discussione sul tratto identitario. Dobbiamo spiegare ai cittadini chi siamo e cosa vogliamo. Secondo obiettivo: ricostruire l'alleanza di centrosinistra, perché il vecchio centrosinistra, quello che spesso ci ha permesso di vincere alle amministrative, non c'è più. Dobbiamo farlo aprendoci al civismo, tornando ad essere interlocutori con la società civile per essere competitivi e portare il Pd al successo elettorale. Favorire aggregazione, essere inclusivi. Dobbiamo però dire la verità: nella sconfitta, in un quadro difficile, ci siamo difesi bene. Penso al miglior risultato del Pd del Lazio da parte della nostra provincia alle regionali. Lo stesso alle politiche, arrivando all'elezione di Orfini. Consapevoli delle difficoltà, ma il Pd c'è. Ora apriamo una fase nuova: condivido l'impianto della relazione del segretario Fantini. Io ho lasciato la guida di Pensare Democratico perché sono convinto di questa fase nuova e che pur nella diversità bisogna fare tutti uno sforzo per rappresentare il Pd nella sua interezza. Discutiamo liberamente e andiamo avanti uniti. Facciamolo a partire da settembre per aiutare i Comuni che andranno al voto. Con alcune regole, da tutti condivise. Al voto il prossimo anno ci sarà un Pd unito, forte e capace di vincere».

La relazione di Battisti

Consigliere regionale e nuovo punto di riferimento di Pensare Democratico, Sara Battisti ha affermato: «Intanto va dato merito al segretario Fantini e a De Angelis di aver costruito una classe dirigente nuova nel Pd nel corso di questi due anni. Non dobbiamo solo ricostruire l'identità ma anche e soprattutto il ruolo del Pd in questa fase storica come opposizione alla destra. Dico no anche alla subalternità ai Cinque Stelle. I nostri elettori sono diversi da quelli del Movimento Cinque Stelle. Nel corso del congresso regionale abbiamo saputo interpretare questa fase. Veniamo da una stagione di dinamiche interne che ci hanno portato a commettere degli errori. Si dovevano fare un percorso e un ragionamento diversi. Abbiamo superato una fase complessa e difficile non per unanimismo, ma perché ognuno ha saputo mantenere il proprio profilo e le proprie idee. Luca Fantini, come segretario, poteva azzerare e scegliere la nuova segreteria da solo, ma ha scelto di farlo insieme, ascoltando tutte le sensibilità e trovando una sintesi. Per stare insieme si deve fare un passo indietro quando gli altri fanno un passo in avanti, nel rispetto della pluralità delle idee e delle posizioni. In questo modo stiamo costruendo una fase nuova, una grande opportunità per il nostro partito e per tutta la provincia». Per quanto riguarda la riunione della direzione provinciale, c'erano tutti. Non sono passate inosservate, per esempio, le presenze di Mauro Buschini e Antonio Pompeo. Il Pd prova ripartire unitariamente. E per questo nella segreteria potrebbero esserci tutti i big.