Il nuovo consiglio di amministrazione della Saf non si è ancora riunito. Non c'è fretta, perché in questa fase era importante votare la governance. Ricordiamo i numeri. Fabio De Angelis (Fratelli d'Italia) è stato eletto presidente della Saf con 73 voti favorevoli e 1 contrario, a fronte di 87 presenti. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione sono Lucio Migliorelli (presidente della Società Ambiente Frosinone per sei anni consecutivi) e Antonella Galante. Per loro 71 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari. Intanto bisognerà capire quali deleghe saranno affidate all'ex presidente Lucio Migliorelli (Pd). Per settimane si è parlato del ruolo di amministratore delegato.

L'asse politico che ha portato a questo tipo di impostazione è ampio: Fratelli d'Italia, Partito Democratico, Forza Italia e diversi "civici". Ma anche e soprattutto la Provincia. Dietro le quinte hanno lavorato i leader dei partiti: Francesco De Angelis (Pd), Massimo Ruspandini (Fratelli d'Italia), Claudio Fazzone. Luca Di Stefano ha rappresentato un costante punto di equilibrio pure sul piano dei pesi e contrappesi. Era nelle condizioni di poter esprimere lui il presidente della Saf, ma ha preferito tenere nella debita considerazione il ruolo della Regione Lazio su un tema così delicato come i rifiuti. Perciò l'indicazione di Fabio De Angelis ha rappresentato altresì un segnale inviato al Governatore Francesco Rocca e all'intero centrodestra regionale. Allo stesso tempo Luca Di Stefano è partito dalla coalizione che lo ha portato alla guida dell'Amministrazione Provinciale.

Allargando i confini. Stavolta il Partito Democratico è stato unito. Per Forza Italia le trattative politiche le ha condotte Gianluca Quadrini, uno di quelli che con Di Stefano è stato dall'inizio.

Ha detto Luca Di Stefano dopo l'elezione del cda Saf: «L'approvazione del bilancio 2022 della Saf durante l'assemblea, con 59 voti favorevoli e 13 astenuti, riflette il sostegno di una larga maggioranza di sindaci presenti. È incoraggiante vedere il coinvolgimento attivo dei rappresentanti locali nella gestione dei rifiuti e nella tutela dell'ambiente. L'Amministrazione Provinciale ha intrapreso un nuovo corso nella gestione dei rifiuti, nel rispetto delle proprie competenze. Siamo consapevoli dell'importanza di un approccio sostenibile e responsabile per affrontare le sfide ambientali che affliggono la nostra comunità. In questo contesto, la Saf svolge un ruolo chiave nella realizzazione di tali obiettivi.

Confido che il presidente De Angelis e i membri del cda, Migliorelli e Galante, porteranno avanti il loro mandato con dedizione e impegno. Sono certo che il loro contributo e la loro esperienza saranno preziosi per garantire una gestione efficace ed efficiente dei servizi ambientali nel territorio provinciale. Continueremo a collaborare strettamente con la Saf per promuovere iniziative innovative e sostenibili, che possano migliorare la qualità della vita nella nostra provincia. L'Amministrazione Provinciale è determinata a fare la sua parte nel raggiungere una gestione dei rifiuti responsabile e a garantire un futuro più pulito e sostenibile per le generazioni a venire».

Il tema della discarica è sicuramente centrale anche in provincia di Frosinone. La Regione dovrà varare nei prossimi mesi il Piano dei rifiuti, che rappresenterà sicuramente il fulcro dell'intero sistema di raccolta, trattamento e smaltimento. Regione e Provincia sono gli enti che hanno le maggiori competenze sul punto. Il banco di prova per lo schieramento che ha votato la nuova governance sarà sicuramente l'individuazione della discarica. Un passaggio non semplice e sicuramente impopolare. Non eludibile però. Probabilmente in autunno scoccherà l'ora della verità per la nuova governance.