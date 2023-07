Una nuova segreteria unitaria che sia espressione della sintesi provinciale ma anche degli equilibri nazionali e regionali. Il segretario del Pd Luca Fantini non lo ha fatto soltanto capire. Lo ha proprio detto nel corso della riunione della direzione di ieri. La prima dopo l'elezione di Francesco De Angelis a presidente regionale. Non è un caso che l'appuntamento sia stato preceduto da un vertice dello stesso Fantini con i leader delle diverse correnti. All'appuntamento, svoltosi presso il ristorante Memmina, c'erano tutti. Anche Antonio Pompeo. Più di un segnale dopo le divisioni registrate alle provinciali e alle comunali.

Luca Fantini ha sottolineato l'elezione di Daniele Leodori a segretario del Pd Lazio, ma anche e soprattutto il ruolo di Francesco De Angelis: «Un riconoscimento importante per tutta la nostra comunità che saprà garantire alla nostra federazione una centralità ancora maggiore nel panorama regionale».

Poi Fantini ha toccato le corde politiche dei Democrat.

Rilevando: «Dobbiamo dire con chiarezza che il Governo Meloni sta affossando il Paese, aumentando le diseguaglianze. Spostandoci in ambito regionale, la situazione non cambia, anzi. Mesi di totale immobilismo del presidente Rocca rischiano di farci tornare, in pochissimo tempo, indietro di anni, disperdendo tutto il lavoro portato avanti da Nicola Zingaretti e dai nostri consiglieri regionali». Ha aggiunto: «La sanità sarà il campo di battaglia vero dei prossimi mesi, sul quale si consumerà lo scontro tra due visioni totalmente diverse di società.

Su questo dovremo farci trovare pronti, al fianco del lavoro che la nostra consigliera regionale, insieme a molti amministratori locali, sta portando avanti con impegno e puntualità, ma che necessita di un coinvolgimento totale di tutto il corpo del partito».

Ha proseguito Fantini: «Solo qualche giorno fa la nostra segretaria nazionale ha dichiarato: "Diritti sociali e diritti civili sono inscindibili, chi ne fa gerarchie di solito vuole negarli entrambi. Vogliamo costruire un partito che tenga insieme queste lotte, come fanno le mobilitazioni intrecciate delle nuove generazioni che si battono insieme per il clima e contro lo sfruttamento del lavoro, per i diritti e per superare il patriarcato. Così da ricostruire un ponte tra le migliori energie che ci sono già dentro al Partito Democratico, e quelle che invece in questi anni si sono mobilitate fuori dalla politica».

Fantini ha elencato diversi temi. Argomentando: «È importante coinvolgere i nostri militanti e sostenitori nella donazione del due per mille in sede di dichiarazione dei redditi. Come sapete, la segreteria provinciale del Pd di Frosinone ha condiviso con tutti i segretari di circolo e gli amministratori del Pd l'ordine del giorno, da presentare nei consigli comunali, che esprime netta contrarietà al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Quindi l'istituzione del salario minimo legale a 9 euro l'ora».

Quindi il passaggio politico più rilevante. Ha notato Luca Fantini: «Oggi comunichiamo di fatto l'azzeramento della segreteria provinciale e provvederemo nei prossimi giorni a comunicare il nuovo gruppo dirigente, tutto questo, come sempre, nel solco dell'unità e della condivisione che hanno rappresentato, per questa segreteria e per me, un valore irrinunciabile. Invitati permanenti della nuova segreteria provinciale saranno il capogruppo del Pd in consiglio provinciale, Enrico Pittiglio, e la consigliera regionale Sara Battisti.

Un percorso, quello di rinnovamento del gruppo dirigente, iniziato da tempo, e che sta tenendo conto, nelle diverse interlocuzioni, di tutte le sensibilità che compongono il nostro partito valorizzando da un lato chi c'è sempre stato e dall'altro chiedendo un impegno straordinario a chi ha scelto di aderire al progetto del partito democratico con l'ultimo congresso nazionale». Spazio pure al tema della cultura. Non è mancata la polemica. Ha detto Fantini: «Capitolo importante che voglio sottolineare è anche il tema della cultura, e lo voglio dire con grande chiarezza, non possiamo pensare di appaltare a Sgarbi e alla destra la narrazione che siano loro a spiegarci come si fa rete per valorizzare il nostro territorio. Abbiamo investito in questi anni sulla creazione di un tessuto turistico e culturale che fosse in grado di dare slancio al nostro territorio, da questo punto di vista il lavoro portato avanti da Sara Battisti credo sia sotto gli occhi di tutti».