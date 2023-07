Assessore comunale ai servizi sociali e segretario cittadino di Fratelli d'Italia. Fabio Tagliaferri fa un bilancio politico ma anche amministrativo di una stagione lunga e complessa, iniziata un anno fa con la vittoria di Riccardo Mastrangeli e del centrodestra al Comune di Frosinone. Tagliaferri però non rinuncia a lanciare dei segnali politici forti e chiari.

Allora Tagliaferri, più luci o più ombre?

«Il mio duplice ruolo di segretario cittadino di Fratelli di Italia e di assessore mi impone di fare una distinzione tra un'analisi politica ed una amministrativa. Sotto questo ultimo aspetto tante sono le iniziative che abbiamo portato avanti, frutto dell'eredità della giunta Ottaviani sia sotto il profilo delle opere pubbliche che della viabilità, che culturali. Ora è arrivato il momento di intraprendere un percorso che veda i consiglieri comunali e gli assessori di questa nuova consiliatura protagonisti dell'attività amministrativa. Tante cose infatti posso essere riviste e migliorate con il contributo delle nuove forze presenti in aula. Le piste ciclabili, il Brt, le isole pedonali sono tutte iniziative che possono essere rivisitate alla luce delle sperimentazioni fin qui portate avanti. Nessuno deve innamorarsi dei progetti pensati, tutto può essere migliorato e cambiato se ci si rende conto che alcune cose devono essere cambiate».

E l'analisi politica?

«In questo anno sono accadute molte cose. Le elezioni politiche, regionali e provinciali hanno di sicuro rappresentato momenti di forte "provocazione" per tutti i soggetti politici, partiti e liste civiche. In alcuni casi, come le politiche e le regionali, la maggioranza che governa la città ha saputo reggere l'urto molto bene. In altri casi, come alle elezioni provinciali e a quelle del cda della Saf, qualcosa di meglio si poteva fare. Mi riferisco al fatto che alle provinciali le candidature dovevano essere meglio concertate, senza distruttive fughe in avanti, con tutti i partiti della coalizione e nel caso anche il mio partito avrebbe certamente fatto qualche riflessione in più. Alla Saf visto che il sindaco Mastrangeli, con la sua posizione rappresentava il Comune capoluogo (e non soltanto il suo partito), avrei ascoltato tutte le forze di maggioranza prima di assumere una decisione politica che di fatto ha posto la città in una posizione marginale rispetto alle dinamiche che hanno condotto all'elezione dell'amico Fabio De Angelis, frutto di un ottimo lavoro di mediazione politica portato avanti dal nostro segretario provinciale, onorevole Ruspandini».

Senta Tagliaferri, in maggioranza però non mancano fibrillazioni in questo periodo. Per esempio le assenze alla penultima seduta consiliare.

«Così come dimostrato dall'approvazione del bilancio all'unanimità, quelle difficoltà sono rientrate ma guai a credere che non si possano nuovamente registrare momenti di crisi politica. Infatti ciascuno di noi (sindaco, assessori partiti e liste civiche) deve capire che la città è di tutti e tutti abbiamo il dovere di ascoltare sia i consiglieri comunali che i cittadini che ci hanno eletto. Ogni giorno e su ogni argomento. Poi mi lasci aggiungere: io sono rispettoso del risultato elettorale di ogni elezione, sia quando vengo premiato sia quando questo non accade. Quindi dico: la maggioranza c'è ed è compatta. Ma avviso tutti che Fratelli di Italia non tollererà più in futuro né eventuali bizze individualistiche di soggetti in cerca di visibilità, né accetterà che qualcuno che in campagna elettorale è stato sui palchi del centrosinistra, per cercare di garantirsi il proprio ruolo alla Regione o in altri contesti, salga sul carro della nostra maggioranza».

Alle regionali si è parlato molto di lei in occasione della nomina degli assessori. Cosa è successo davvero? E cosa c'è nel futuro politico di Fabio Tagliaferri?

«Sono molto fiero ed orgoglioso dell'attenzione che i vertici del mio partito mi hanno riservato in questi mesi. Nel mio futuro c'è, come c'è sempre stata, la parola "servizio". Ora più che mai. Finché il sindaco ed i consiglieri comunali del mio gruppo vorranno, la mia attenzione da assessore ai servizi sociali sarà rivolta sempre di più al servizio dei più fragili. Per quanto riguarda il partito, mai come adesso sono al servizio del progetto che ogni giorno porta avanti il nostro leader Giorgia Meloni ed anticipo che a settembre a Frosinone organizzeremo una Festa Tricolore per raccontare ai nostri concittadini le tante iniziative che Fratelli d'Italia sta portando avanti sia a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale».