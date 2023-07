All'interno della maggioranza di centrodestra continua a far discutere (e molto) la foto di Gianfranco Pizzutelli vicino a Riccardo Mastrangeli nel corso dell'evento politico organizzato dall'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli (Lega) a Castrocielo nei giorni scorsi. Nell'immagine Gianfranco Pizzutelli (leader del Polo Civico e presidente dell'Asp Frosinone) e il sindaco Riccardo Mastrangeli sono vicini. Poco più in là Pasquale Ciacciarelli e Mario Abbruzzese.

Ma perché all'interno della maggioranza quella foto ha determinato fibrillazioni e polemiche a non finire? Il Polo Civico di Pizzutelli (che ha due consiglieri in aula) ha fatto parte integrante della coalizione che ha sostenuto Nicola Ottaviani per dieci anni. Nel centrodestra. Ma alle elezioni di un anno fa la lista ha deciso di appoggiare la candidatura di Domenico Marzi. Nel centrosinistra. Adesso nel centrodestra c'è chi pensa che siano in corso delle manovre politiche finalizzate al rientro nella coalizione del Polo Civico. Soprattutto se all'interno della maggioranza dovessero riproporsi situazioni come quella verificatasi nella penultima seduta dell'aula. Con nove assenze e con quattro consiglieri che hanno lasciato l'aula prima della votazione sul piano di gestione del servizio di igiene urbana.

Ci sono però le prese di posizione dei due protagonisti. Gianfranco Pizzutelli ha dichiarato a Ciociaria Oggi: «Ho accolto (volentieri) un invito di Mario Abbruzzese, con il quale ho un'amicizia vera da anni. Il Polo Civico non ha alcuna esigenza di entrare in maggioranza. Non l'abbiamo mai chiesto e nessuno ce l'ha chiesto. Francamente mi sembra un dibattito surreale: insomma, stiamo parlando di una foto. E sono stato invitato ad un evento. Inoltre voglio ribadire un concetto: noi siamo orgogliosi del nostro essere civici. Le nostre scelte alle comunali sono state dettate sempre e soltanto da questo tipo di valutazioni. Ripeto: non vedo il problema e non capisco il senso di un dibattito del genere. Sottolineo ancora: non abbiamo l'esigenza di entrare in maggioranza».

Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha affermato: «La settimana scorsa questa maggioranza ha approvato il bilancio con 22 voti su 22. All'unanimità quindi. Ad oggi il problema non si pone». La sottolineatura "ad oggi" fa la differenza. Perché va letta in un contesto nel quale Mastrangeli ha più volte sottolineato di non temere il ricorso anticipato alle urne. È chiaro che il primo cittadino vuole capire cosa succederà in questi mesi estivi e quale situazione ci sarà in autunno. Anche a livello di gruppi consiliari. E quindi di equilibri e rapporti di forza che poi determinano gli assetti della giunta. Considerando altresì che tutti sono consapevoli del fatto che i processi di scomposizione e ricomposizione dei gruppi spesso determinano problemi e crisi politiche. Poi c'è l'aspetto amministrativo: il piano di mobilità e le piste ciclabili avranno un peso non indifferente nelle dinamiche della coalizione.

Quello che in questi giorni è emerso chiaramente è che sia gli assessori che i consiglieri di maggioranza hanno alzato un muro sull'ipotesi di nuovi ingressi in coalizione. Massimiliano Tagliaferri, presidente del consiglio comunale e punto di riferimento della Lista Ottaviani, ha rilevato: «Il punto è questo: no a chi pensa di poter inserire il Comune di Frosinone in un contesto come quello della Provincia o della Saf. Mi riferisco naturalmente alle logiche trasversali e alle cosiddette larghe intese. Allo stesso modo no a grandi manovre finalizzate a mantenere posizioni negli enti intermedi. Le maggioranze vanno rispettate, gli schieramenti vanno rispettati, i voti ottenuti all'interno di una coalizione vanno rispettati».

Si tratta di una partita a scacchi giocata tutta all'interno della maggioranza di centrodestra. E considerando le reazioni alla foto che ritrae insieme Riccardo Mastrangeli e Gianfranco Pizzutelli, è pure chiaro che c'è una percentuale non indifferente di nervosismo. Il voto all'unanimità sul bilancio doveva rappresentare un punto di svolta. A questo punto però è abbastanza evidente che partiti, liste civiche, gruppi e consiglieri hanno voluto più che altro tenere le posizioni. Evitando di scoprire il fianco.