«Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania vince». Gary Lineker, attaccante di razza dell'Inghilterra, pronunciò questa frase al termine della semifinale persa dai britannici ai rigori contro la Germania al Mondiale del 1990, in Italia. Negli anni questa considerazione è diventata una sorta di "cult". Al termine dell'assemblea dei soci della Saf del 13 luglio in diversi nel Pd hanno ragionato a voce alta: «Negli enti intermedi il punto è semplice: votano gli amministratori locali e alla fine Francesco De Angelis vince».

In effetti, dopo la vittoria di Luca Di Stefano alla presidenza della Provincia del 18 ottobre 2022, c'è stata la "conta" alla Saf. Ancora una volta ha retto il sistema trasversale: modello Provincia allargato a Fratelli d'Italia. E ancora una volta la regia politica è stata soprattutto la sua, di Francesco De Angelis. Da pochi giorni presidente regionale del Pd nel Lazio, De Angelis in questo modo ha inviato un messaggio forte che non è sfuggito al segretario Daniele Leodori: i Democrat possono vincere anche in questo modo e in secondo luogo si sono infilati da protagonisti (avevano la maggioranza dei sindaci) nella spaccatura tra Fratelli d'Italia e Lega.

Oltre i numeri

Fabio De Angelis (Fratelli d'Italia) è stato eletto presidente della Saf con 73 voti favorevoli e 1 contrario, a fronte di 87 presenti. Gli altri due membri del consiglio di amministrazione sono Lucio Migliorelli (presidente della Società Ambiente Frosinone per sei anni consecutivi) e Antonella Galante. Per loro 71 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari. A questo punto si attendono le prime riunioni del consiglio di amministrazione. Per settimane si è parlato della possibilità di una sua nomina ad amministratore delegato. In ogni caso è evidente che avrà delle deleghe operative importanti. Da sempre esponente del Pd, non è un mistero che Lucio Migliorelli sia uno dei fedelissimi di Francesco De Angelis. All'asse di ferro hanno lavorato per settimane sia Francesco De Angelis (presidente del Pd Lazio) che Massimo Ruspandini (parlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia). Nelle scorse settimane Ruspandini e De Angelis hanno avuto, insieme, un colloquio con il Governatore del Lazio Francesco Rocca. Entrambi hanno fatto sapere che nel corso del confronto non si è parlato degli assetti della Saf. In ogni caso una cosa è certa: Massimo Ruspandini aveva la certezza assoluta che non sarebbero arrivate indicazioni nazionali e regionali sulla linea politica da seguire. E di conseguenza ha impostato lui la strategia relativa alla futura governance della Saf. Puntando sul fatto che negli enti intermedi in Ciociaria le sponde trasversali ci sono sempre state. Sapendo che senza un accordo con il Pd era impossibile avere la maggioranza in assemblea, ma facendo pure pesare il fatto che alla guida della Regione Lazio (ente che ha le maggiori competenze in materia di rifiuti) c'è un'Amministrazione di centrodestra guidata dal presidente Francesco Rocca. Il nome per la presidenza è stato sempre e soltanto quello di Fabio De Angelis. Delle strategie (vincenti) di Francesco De Angelis e del Pd abbiamo già detto.

Le altre situazioni

Anche Forza Italia ha votato per la soluzione individuata. Nel momento topico, come sempre succede quando in ballo ci sono gli assetti degli enti intermedi, è sceso in campo Gianluca Quadrini, capogruppo provinciale degli "azzurri". Fondamentale il ruolo dietro le quinte del senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone. Il fulcro trasversale tra lui e Francesco De Angelis ha caratterizzato molte votazioni degli enti intermedi in questi anni. Poi ci sono stati diversi amministratori "civici". Dicevamo del "modello Provincia" che ha portato all'elezione di Luca Di Stefano come presidente. Quel "modello" si è snodato lungo l'asse formato dalla componente Pensare Democratico di Francesco De Angelis, da Gianluca Quadrini (poi entrato in Forza Italia), Azione, Italia Viva e una parte non indifferente di amministratori dal profilo politico civico. Per la governance della Saf qualche cambiamento c'è stato. Per esempio il Pd era unito. Quindi la novità di Fratelli d'Italia: alle provinciali il partito di Giorgia Meloni era schierato con Luigi Germani.

La posizione della Provincia

L'Amministrazione Provinciale ha tenuto una posizione determinante, equilibrata, centrale e perfino centrista. Il presidente Luca Di Stefano è riuscito a tenere da un lato l'accordo che lo ha portato alla guida dell'ente di piazza Gramsci. Mentre dall'altro ha interpretato una funzione baricentrica che nella sostanza ha favorito l'allargamento nei confronti di Fratelli d'Italia. Allo stesso tempo però la Provincia sul piano operativo ha preferito avere un ruolo da regista più che da centravanti. In questo modo Luca Di Stefano mantiene uno spazio di manovra autonomo. Spazio che probabilmente sarà importante quando verranno affrontati temi come l'individuazione di una discarica. La Provincia ha le sue competenze in materia, unitamente alla Regione. Sullo sfondo però resta l'ipotesi dell'acquisto da parte della Saf della discarica di Roccasecca. Proprio questa tema potrebbe rappresentare il primo test importante per l'ampia maggioranza che ha portato all'individuazione della governance della Saf. In ogni caso ancora una volta negli enti intermedi sono risultate vincenti le strategie trasversali. Con Francesco De Angelis protagonista come da molti anni a questa parte.