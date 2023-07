A poche ore dall'elezione della nuova governance della Saf si sono rincorse le reazioni politiche. Il neo presidente Fabio De Angelis e il consiglio di amministrazione, incassano il placet della consigliera regionale Pd Sara Battisti: «Rivolgo gli auguri di buon lavoro al neo Presidente Fabio De Angelis, ai componenti del CdA Lucio Migliorelli e Antonella Galante. A Lucio va il mio ringraziamento per il prezioso lavoro di questi anni nella gestione di un settore così delicato come quello dei rifiuti». Ha aggiunto: «Un risultato frutto del lavoro che abbiamo svolto come Partito democratico nel solco dell'unità. Un risultato molto importante, in linea con gli straordinari obiettivi raggiunti come Pd in questi mesi a partire dalle preferenze alle regionali e proseguendo con la mia elezione a presidente della commissione speciale sui Piani di Zona.

Il documento sottoscritto da 41 sindaci del territorio, peraltro, ha tenuto insieme la maggioranza che governa la Provincia di Frosinone grazie al contributo del Presidente Luca Di Stefano e di Gianluca Quadrini, componendo un quadro sulla governance della Saf che ha tenuto dentro anche gli esponenti di Fratelli d'Italia. Aggiungo un ringraziamento a Enrico Pittiglio, consigliere provinciale, promotore della proposta premiata stamane all'assemblea, una proposta che pone al centro gli obiettivi che saranno raggiunti a tutela del territorio e dei suoi cittadini».

Gli fa eco il presidente della Provincia Luca Di Stefano: «Desidero congratularmi con il nuovo presidente della Saf, Fabio De Angelis, e con i membri del Consiglio di amministrazione, Lucio Migliorelli e Antonella Galante, per la loro elezione. Questa importante scelta rappresenta un passo significativo per l'interesse dell'ambiente e di tutti i cittadini della nostra provincia». L'onorevole Massimo Ruspandini, coordinatore provinciale di FdI, ha detto: «Colgo l'occasione per spiegare a quei pochi che non hanno capito cosa è successo oggi, che personalmente non avevo mai visitato la Saf, perché quelli del Msi non erano invitati per il semplice fatto che non avevano sindaci tanti anni fa in questa provincia e pochissimi lo erano pure in Alleanza Nazionale. Oggi abbiamo il presidente, che è uno di noi. Uno di quelli che viene dalla gavetta. Mentre gli altri si dedicavo agli inciuci».

Non nasconde le sue riserve, il coordinatore provinciale Lega e deputato Nicola Ottaviani: «Sulla Saf, nessuna discontinuità con il passato e, soprattutto, va in scena l'ennesimo soccorso rosso al Pd, da parte dei soliti "neri per caso" (e non è il gruppo musicale)». Ha continuato: «La Lega non partecipa ai banchetti sui rifiuti, dove l'unico a pagare il conto è il contribuente. Spiace che altri ambienti che si richiamano al centrodestra, per qualche strapuntino, si siano rimangiati le battaglie portate avanti in questi anni sui rifiuti intestati Pd». Dello stesso avviso il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco: «Nessuno venga a chiedere ulteriori sacrifici. Su questo saremo sempre vigili e intransigenti, soprattutto, ripeto, rispetto a ventilate ipotesi di acquisto del sito di Roccasecca».