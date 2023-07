Domani pomeriggio, giovedì 13 luglio, alle 18, nella sede provinciale di Frosinone in viale Roma, alla presenza del coordinatore regionale, onorevole Davide Bordoni, e dei vertici del partito, la "Lega - Salvini premier" celebrerà il congresso provinciale per il rinnovo degli organismi rappresentativi. Il programma dei lavori prevede la relazione del coordinatore provinciale, l'onorevole Nicola Ottaviani, con l'illustrazione dei risultati conseguiti e saranno condivise le linee programmatiche per il futuro, in una fase storica di grande prospettiva e fiducia considerato che il centrodestra si trova a governare il Paese, la Regione Lazio e la principali amministrazioni locali. All'esito del congresso verrà eletta la segreteria, mentre per la costituzione del nuovo coordinamento provinciale l'appuntamento è per il prossimo settembre.