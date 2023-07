Ieri sera una cena della maggioranza di centrodestra prima della pausa estiva ma anche per fare il punto della situazione dopo il via libera (a ranghi compatti) al bilancio di previsione. Sullo sfondo resta la possibile costituzione di un nuovo gruppo consiliare. Ma c'è anche l'opzione di un allargamento nei confronti di esponenti e di gruppi attualmente all'opposizione. In autunno la situazione sarà più chiara, ma comunque potrebbero esserci delle accelerazioni durante l'estate. Ad ogni modo il risultato del sondaggio Governance Poll 2023 (percentuale di gradimento del 55% e trentaseiesimo posto nella classifica generale) ha dato slancio al sindaco Riccardo Mastrangeli. Appena lo 0,3% in meno rispetto al risultato del ballottaggio di più di un anno fa. Ma anche il 5,7% in più con riferimento al risultato del primo turno delle comunali (49,3%). Le interviste utilizzate per la rilevazione sono state effettuate dal 15 maggio al 30 giugno scorsi. In un periodo abbastanza impegnativo su tematiche come la mobilità alternativa e le piste ciclabili. Senza dimenticare alcune fibrillazioni politiche che erano già emerse.

Prove tecniche di gruppo

I consiglieri comunali che stanno ragionando sulla possibilità di costituire un nuovo gruppo consiliare di maggioranza sono i 4 usciti dall'aula prima della votazione sul Piano di gestione del servizio di igiene urbana: Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maurizio Scaccia (Forza Italia), Giovanni Bortone (Lega). C'è chi ritiene che si possa arrivare fino a quota 5. Un'operazione che può scompaginare gli assetti e gli equilibri dei gruppi. Inoltre con queste cifre ci sarebbero altresì le condizioni per rivendicare uno o due assessorati. E la domanda successiva sarebbe fin troppo evidente: chi potrebbe uscire? Ad ogni modo sono dinamiche che sia Riccardo Mastrangeli che i gruppi di maggioranza stanno seguendo con grande attenzione.

L'opzione allargamento

All'interno della maggioranza più di qualcuno è convinto che ci siano già dei contatti con esponenti delle opposizioni. E qualche gruppo ha già alzato le barricate. Si tratta però di situazioni in corso di evoluzione. In consiglio comunale la maggioranza può contare su 22 esponenti: 5 della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista Mastrangeli, 3 della Lista per Frosinone, 2 di Forza Italia, 2 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Poi c'è Mauro Vicano, che si è candidato a sindaco autonomamente e che poi al ballottaggio ha raggiunto un'intesa politico-programmatica con Mastrangeli. Quindi il sindaco Riccardo Mastrangeli, che è anche consigliere. Questa invece la composizione della Giunta: 2 assessori della Lista Ottaviani, 2 di Fratelli d'Italia, 1 della Lista per Frosinone (il vicesindaco Antonio Scaccia), 1 di Forza Italia, 1 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Poi c'è Alessandra Sardellitti, la cui posizione è sorretta dall'appoggio di Mauro Vicano. Con il sindaco che ha proceduto altresì ad affidare alcune deleghe ai consiglieri della Lista Mastrangeli, che non esprime assessori. Sul bilancio la prova di forza è stata evidente, ma parliamo di un tema sul quale la concentrazione è massima. E nessuno può sfilarsi. Sull'ordinaria amministrazione invece la situazione è differente.

Le piste ciclabili

È in corso lo studio di approfondimento per quanto riguarda i tratti delle piste ciclabili di via Puccini e di via Fontana Unica. Si tratta di un argomento che ha provocato diverse proteste, sia da parte dei cittadini che da alcuni settori della maggioranza. La sensazione è che delle modifiche possano essere prese in considerazione. A quel punto si capirà se alcuni malumori rientreranno oppure no. Ecco perché durante il periodo estivo saranno tutti con le antenne alzate per provare a captare ogni tipo di segnale. Perfino quelli impercettibili.