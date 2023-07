Il centrodestra pronto a ricompattarsi in aula. Il Partito Democratico continua a crederci. A tre giorni dal voto sulla nuova governance della Saf la "conta" in assemblea dei soci appare inevitabile più che vicinissima. Le variabili non mancano e questo vuol dire che colpi di scena non sono affatto esclusi. Intanto tutti, calcolatrice alla mano, provano a fare i conti: i soci sono 92 (i 91 Comuni e la Provincia).

I possibili scenari

Secondo il centrodestra in aula ci sarebbe una situazione di sostanziale partita. Ognuno dei due schieramenti potrebbe contare su 37-38 voti di partenza. Questo vuol dire che a fare la differenza potrebbero essere una decina di primi cittadini "civici" oppure amministratori non allineati alle indicazioni dei partiti. La coalizione di centrodestra fa comunque affidamento pure sulla circostanza che alla Regione Lazio (ente che ha le competenze maggiori in tema di rifiuti) c'è stato il cambio della guardia. Con al timone il Governatore Francesco Rocca, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Sul versante del Partito Democratico, invece, resta la convinzione di partire da un minimo di 48 sindaci (per arrivare a un massimo di 54). Vedremo. In ogni caso ci sono alcuni nodi che dovranno essere sciolti. Per esempio la posizione di Forza Italia: il senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone a volte ha sparigliato le carte nel centrodestra. Inoltre in passato in qualche situazione l'asse con Francesco De Angelis è scattato.

Ruoli e nomi

Si tratta di eleggere il presidente e i membri del consiglio di amministrazione. Ora sono 3. Potrebbero arrivare a 5. Lo schema iniziale era più o meno questo: 1 esponente a FdI, 1 alla Lega, 1 a Forza Italia, 1 al Pd, 1 in quota alla Provincia. Poi si tratta di capire se verrà istituito pure il ruolo di amministratore delegato. In ogni caso sempre in un contesto di 3 o 5. Presidente e amministratore delegato compresi. Fino a qualche giorno fa si parlava di asse trasversale tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico. I nomi in pole position erano quelli di Fabio De Angelis (FdI) presidente e Lucio Migliorelli (Pd) amministratore delegato. Oggi questa soluzione appare lontanissima. Nel centrodestra un'opzione che sta scalando la classifica delle possibilità è quella della presidenza a Forza Italia e dell'amministratore delegato a Fratelli d'Italia (il nome che circola maggiormente rimane quello di Fabio De Angelis). Con la Lega che potrebbe "accontentarsi" di esprimere un consigliere di amministrazione. Venendo agli "azzurri", tra le indiscrezioni filtra il nome del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco per la presidenza della Saf. Sacco è primo cittadino di un Comune con meno di 15.000 abitanti, ragione per la quale non dovrebbero esserci problemi a ricoprire il ruolo di presidente di una società di questo tipo. Non resta che attendere le mosse di questi giorni. Se il centrosinistra dovesse vincere l'eventuale "conta", il nome per la guida della Società Ambiente Frosinone è uno solo: Lucio Migliorelli, presidente dal 2017. Poi c'è un altro aspetto da considerare. Nel centrodestra si chiede al Pd pure un nome di discontinuità qualora dovesse esserci un accordo unitario. Vuol dire un'indicazione diversa da quella di Lucio Migliorelli. Ma Francesco De Angelis, presidente regionale dei Democrat, non ha lasciato spazi su tale versante.

Il documento della Lega

Sul tavolo c'è sempre il "Documento politico ed amministrativo sul rinnovo della struttura e della governance della Saf". A prendere l'iniziativa è stata la Lega: il deputato e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e Mario Abbruzzese. L'obiettivo è coinvolgere la maggioranza degli amministratori. Si legge nel testo del documento: «La Saf dovrà riprogrammare le proprie direttrici di sviluppo e di sostenibilità economico aziendale, riscoprendo le motivazioni e i fini per i quali venne creato tale strumento, prima consortile e poi societario, allo scopo di generare favorevoli economie di scala da parte dei Comuni, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, generando l'abbattimento dei costi fissi, attraverso la gestione condivisa del ciclo chiuso e virtuoso del trattamento». Quindi il documento continua: «Appare inoltre indispensabile adattare la formula societaria ai principi regolatori ed alle evoluzioni nella materia degli enti pubblici di carattere economico, con evidente ripensamento delle implicazioni sul piano della categoria delle società in house ovvero assoggettate a controllo analogo, come di recente ribadito anche da organismi indipendenti dello Stato, come la Ragioneria Generale dello Stato ed il Mef». La conclusione: «In definitiva, marcando una forte discontinuità con la metodologia e la gestione del recente passato, si ritiene che il ciclo dei rifiuti provenienti dalla raccolta dei solidi urbani debba trovare corretta rivisitazione e riqualificazione, sempre attraverso la leva dell'economicità, all'interno del perimetro provinciale, realizzando l'effettività della tutela dell'ambiente e del territorio, tenuto conto delle enormi criticità collaterali, ancora irrisolte e, forse, neppure affrontate, connesse alla Valle del Sacco».

Oltre il voto

Qualora tutto il centrodestra dovesse ritrovarsi su questo documento, il risultato della "conta" sarebbe fondamentale, ma comunque ci sarebbe una svolta politica indipendentemente dall'esito del voto. Vale a dire la fine della stagione degli assi trasversali negli enti intermedi in Ciociaria. Secondo alcune indiscrezioni nei giorni scorsi ci sarebbe stata una telefonata tra Francesco De Angelis e Nicola Ottaviani. Fumata nera naturalmente. Infine la Provincia. Il presidente Luca Di Stefano è del parere che su un tema del genere andrebbe evitata una "conta". Di Stefano è consapevole che avrà un ruolo, ma la sensazione è che farà il regista, non il centravanti. Ultima cosa: qualche sera fa a Cassino breve colloquio tra Mario Abbruzzese e Lucio Migliorelli. La versione ufficiale è che i due si sono incrociati per caso. Comunque non potevano passare inosservati.