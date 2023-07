Come una partita da tripla. Pronostico incerto sulla futura governance della Saf. Certamente però la politica locale è ad un bivio, perché l'esito del voto dell'assemblea dei soci (che poi sono i 91 Comuni e la Provincia) potrebbe archiviare la stagione degli assi trasversali. Oppure, facendola continuare, creare non pochi problemi ad un centrodestra che guida il Paese e la Regione Lazio. Riflettori accesi pure sulle scelte del presidente dell'Amministrazione Provinciale Luca Di Stefano. Per un motivo soprattutto: il 18 dicembre scorso è andato a dama grazie anche ad un accordo con l'area del Pd di Francesco De Angelis.

Successivamente però ha assunto un profilo sempre più autonomo e indipendente, al punto che c'è perfino chi lo vede come possibile punto di equilibrio e di sintesi di un centrodestra che negli enti intermedi ha costantemente faticato. Fino a pochi giorni fa l'opzione prevalente era la seguente: Fabio De Angelis (Fratelli d'Italia) presidente, Lucio Migliorelli (Pd) amministratore delegato. Sulla scorta di un possibile accordo tra FdI e Democrat. Sul tavolo c'è altresì la possibilità di elevare a cinque i membri del consiglio di amministrazione, con un assetto del genere: 1 membro a Fratelli d'Italia, 1 alla Lega, 1 a Forza Italia, 1 al Pd, 1 in quota alla Provincia. Si tratta di un profilo che resta in corsa, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato.

Il Carroccio non vuole sentir parlare di saldatura trasversale tra FdI e Pd. E allora Nicola Ottaviani, Mario Abbruzzese, Pasquale Ciacciarelli e Riccardo Mastrangeli hanno redatto un documento da sottoporre ai sindaci. Con due obiettivi: far saltare eventuali situazioni precostituite e gettare le basi per una ricomposizione del centrodestra. Anche attraverso un pressing politico sulla Regione Lazio.

La spinta dei leader e la variabile degli amministratori

Non è un segreto che i leader provinciali di Fratelli d'Italia e Lega, rispettivamente Massimo Ruspandini e Nicola Ottaviani, abbiano visioni diverse (è un eufemismo). Ma in politica è necessaria la simpatia personale per raggiungere obiettivi comuni? No. È anche su questo che dietro le quinte è stata avviata un'azione diplomatica per far convergere il centrodestra. Nessuno però sa come andrà a finire, anche e soprattutto perché, eventualmente, dovrà essere trovato un "punto di caduta" sulla candidatura a presidente. C'è sempre la possibilità di prevedere sia il presidente che l'amministratore delegato. Il Pd però non sta a guardare e il piano "b" è già scattato. Arrivare alla "conta", confidando nella previsione di avere la maggioranza. Secondo alcune indiscrezioni filtrate le cifre che ballano vanno da 48 a 54. In un'ottica di centrosinistra. Sull'altro versante, il centrodestra fa conto su altri numeri e mira a scomporre il fronte avversario. Nel mezzo c'è Luca Di Stefano, punto di riferimento sicuro di una quindicina di sindaci. Potrebbe essere decisivo. Ne è consapevole e lo farà pesare. In tutto questo però non va perso di vista il punto fondamentale: la gestione del tema dei rifiuti. Che vuol dire raccolta, trattamento, smaltimento, individuazione di una discarica e tutto il resto. Da novembre scorso l'immondizia prodotta in Ciociaria viene smaltita nei termovalorizzatori del Nord. Con un evidente aumento dei costi sia per i Comuni che per le famiglie e i cittadini. La Regione Lazio, come annunciato più volte dal Governatore Francesco Rocca, metterà mano ad un Piano. Ma i livelli locali dovranno fare la loro parte. E su questo argomento alle scelte politiche dovranno aggiungersi quelle amministrative e perfino tecniche. Perché su un terreno del genere non possono esserci spazi per la demagogia. Infine, la variabile dei sindaci. Diversi hanno un profilo civico, altri sono pronti a far prevalere le logiche del territorio. Ecco perché è un pronostico da tripla. Ecco perché, comunque vada, le conseguenze politiche saranno forti. Si aprirà una stagione nuova. In palio c'è la leadership politica del territorio. Insomma, bisognerà capire chi darà le carte.

Cosa ha detto il voto sul bilancio nel capoluogo

Bilancio di previsione approvato dalla maggioranza al gran completo al Comune di Frosinone: 22 su 22. In prima convocazione. Soltanto 4 i contrari. La coalizione che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli ha numeri schiaccianti. Questo però non significa che tutti i problemi siano stati superati. E neppure che i malumori siano rientrati. Sullo sfondo rimane l'ipotesi della costituzione di un nuovo gruppo consiliare di maggioranza. Con 4 o 5 esponenti. In grado quindi di far sentire la propria voce e perfino di rivendicare uno o due assessorati. Le operazioni di scomposizione e ricomposizione dei gruppi consiliari sono sempre il sintomo che qualcosa non funziona. Poi possono essere gestite oppure no, ma questo è un altro discorso. Come contraltare c'è l'ipotesi di manovre finalizzate a far entrare in maggioranza esponenti attualmente all'opposizione? Probabilmente sì. Nel centrodestra però in tanti hanno già alzato le barricate. Sarà una lunga estate, in attesa di capire quello che può succedere in autunno. In ogni caso Riccardo Mastrangeli cercherà di anticipare gli eventi. È in corso un approfondimento di tipo tecnico sui percorsi delle piste ciclabili allo Scalo. Contemporaneamente si attende il giudizio della Corte dei Conti sul bilancio. Poi gli orizzonti saranno maggiormente definiti. Soltanto allora arriveranno le decisioni vere. Perfino drastiche. L'opposizione di centrosinistra sul documento contabile non ha toccato palla. Tre sconfitte consecutive al Comune di Frosinone non sono bastate per cambiare passo.