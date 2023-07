In dodici mesi da sindaco Riccardo Mastrangeli ha gestito in prima persona tutte le situazioni all'interno della maggioranza. Nel senso che i partiti non sono entrati nelle dinamiche politiche e men che meno amministrative. E questo è un elemento che va sottolineato, soprattutto dopo il voto compatto (22 su 22) sul bilancio. Il centrodestra ha una maggioranza schiacciante in aula: 22 su 33. Eppure l'ipotesi della costituzione di un nuovo gruppo qualche preoccupazione la sta creando. Specialmente in prospettiva. Intanto perché andrebbe a scompaginare gli assetti e gli equilibri usciti dalle urne e consolidati in dodici mesi di attività amministrativa. In secondo luogo pure i numeri hanno una loro importanza: 4 o 5 esponenti che danno vita ad un gruppo sono nelle condizioni di determinare scelte e indicazioni. Oltre che rivendicare uno o due assessorati.

La composizione degli attuali gruppi consiliari vede 5 esponenti della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista Mastrangeli, 3 della Lista per Frosinone, 2 di Forza Italia, 2 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Più Mauro Vicano che si è candidato a sindaco per conto proprio, per raggiungere poi un'intesa con Mastrangeli al ballottaggio. Il ventiduesimo consigliere è Riccardo Mastrangeli. In giunta ci sono 2 assessori della Lista Ottaviani, 2 di Fratelli d'Italia, 1 della Lista per Frosinone (il vicesindaco Antonio Scaccia), 1 di Forza Italia, 1 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Quindi Alessandra Sardellitti, appoggiata da Mauro Vicano. Mentre ai consiglieri della Lista Mastrangeli Anselmo Pizzutelli e Francesco Pallone sono state affidate delle deleghe.

Bisognerà capire le dinamiche che si svilupperanno in questi mesi estivi. Normale che i riflettori siano puntati sui 4 esponenti che nella penultima seduta del consiglio sono usciti dall'aula prima della votazione sul piano di gestione del servizio di igiene urbana. Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) non ha nascosto le sue perplessità, chiedendo un maggiore confronto tra il sindaco e gli assessori da una parte e i consiglieri dall'altra. Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) è abituato a dire la sua su tutti gli argomenti. Poi naturalmente c'è la questione del piano di mobilità urbana e delle piste ciclabili allo Scalo.

Molto dipenderà dall'esito degli approfondimenti che il sindaco ha chiesto. Per quanto riguarda la rappresentanza in giunta, sia Cirillo che Pizzutelli hanno detto di non ambire al ruolo di assessore. In politica però le fasi cambiano. Per quanto riguarda Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Giovanni Bortone (Lega), sul documento contabile non ci sono stati problemi. Per il resto occorrerà vedere. Certamente un gruppo consiliare di 4 esponenti (ma potrebbero arrivare a 5) avrebbe un peso specifico non indifferente.

Nel corso dell'ultima seduta Riccardo Mastrangeli ha detto tra le altre cose: «Un consenso meritato. A dimostrazione che all'interno dell'Amministrazione non ci sono smagliature. Un bilancio veramente difficile e i ringraziamenti li formulo a tutti in maniera sentita e cordiale. Dal primo gennaio del prossimo anno non dovrebbe esserci nessun problema. Il bilancio va sul percorso del programma elettorale che abbiamo tracciato e che stiamo portando avanti. All'interno del bilancio ci sono risorse nuove e importanti anche in termini di smart city curate dall'assessore Alessandra Sardellitti. Risorse anche per il centro storico e ci auguriamo di andare oltre con il bilancio del prossimo anno. Un ringraziamento quindi lo rivolgo a tutti quanti. È un punto di partenza per quello che sarà l'amministrazione futura con un occhio di riguardo alle nuove generazione e di tutela per i più piccoli».

In questi mesi si dovrà capire su cosa si sta realmente discutendo in maggioranza: se su alcune tematiche di carattere programmatico piuttosto che sugli assetti di giunta. Oppure sulla necessità di un maggiore raccordo. Tra un anno si vota per le europee, con il proporzionale. Vuol dire che tutti i partiti hanno come obiettivo quello di prendere un voto in più degli avversari ma pure degli alleati. E in ogni Comune ci sarà una posta in palio diversa. Il nodo è questo.