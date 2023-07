Sarà una lunga estate calda sul fronte della maggioranza. Nonostante il voto compatto (22 sì) sul bilancio di previsione di pochi giorni fa. Sullo sfondo resta l'opzione della composizione di un nuovo gruppo consiliare. E i nomi che circolano sono sempre gli stessi: Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Giovanni Bortone (Lega). Si tratta dei quattro consiglieri che sono usciti dall'aula prima della votazione sul piano di gestione del servizio di igiene urbana, nella penultima seduta. Secondo alcune indiscrezioni il gruppo potrebbe arrivare a quota cinque.

Manovre incrociate

La presenza a ranghi compatti sul bilancio dei consiglieri di maggioranza va letta anche sotto un altro punto di vista. Nessuno si è voluto "sfilare". Intanto perché il sindaco Riccardo Mastrangeli non aveva escluso il ritorno anticipato alle urne se la maggioranza fosse inciampata. Ma c'è pure un altro aspetto: il possibile "soccorso" di esponenti delle opposizioni. Ipotesi sulla quale i gruppi della maggioranza hanno alzato le barricate. Per esempio il vicesindaco e leader della Lista per Frosinone Antonio Scaccia. Ma anche Pasquale Cirillo, di Frosinone Capoluogo. Un'opzione che nessuno nella coalizione vuole prendere in considerazione.

Ma la domanda è: cosa succederebbe nel caso venisse costituito un nuovo gruppo? Anche perché nell'eventualità fosse composto da cinque consiglieri, potrebbe rivendicare fino a due assessorati. Andando obiettivamente a mettere in discussione l'assetto scelto da Mastrangeli un anno fa, dopo la vittoria delle elezioni. Il sindaco ha fatto capire più volte di non essere disposto a stravolgere la giunta. Avendo come stella polare gli attuali equilibri. In politica però le situazioni cambiano.

La composizione dell'aula

In consiglio comunale la maggioranza può contare su 22 esponenti: 5 della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista Mastrangeli, 3 della Lista per Frosinone, 2 di Forza Italia, 2 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Poi c'è Mauro Vicano, che si è candidato a sindaco autonomamente e che poi al ballottaggio ha raggiunto un'intesa politico-programmatica con Mastrangeli. Quindi il sindaco Riccardo Mastrangeli, che è anche consigliere. Per quanto concerne le opposizioni, il centrosinistra ha 10 consiglieri: il candidato sindaco Domenico Marzi, 3 del Pd, 3 della Lista Marzi, 2 del Polo Civico, 1 della Lista Marini. Il Partito Socialista ha 1 consigliere: il candidato sindaco Vincenzo Iacovissi.

Ecco invece l'assetto della Giunta: 2 assessori della Lista Ottaviani, 2 di Fratelli d'Italia, 1 della Lista per Frosinone (il vicesindaco Antonio Scaccia), 1 di Forza Italia, 1 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Poi c'è Alessandra Sardellitti, la cui posizione è sorretta dall'appoggio di Mauro Vicano. Questo è il quadro che è stato delineato dopo l'esito delle elezioni dello scorso anno. Con il sindaco che ha proceduto altresì ad affidare alcune deleghe ai consiglieri della Lista Mastrangeli, che non esprime assessori.

Sul bilancio la prova di forza è stata evidente, ma la concentrazione era altissima sotto ogni punto di vista. Considerando perfino la scelta di procedere in prima convocazione. Bisognerà vedere cosa succederà nell'ordinaria amministrazione. E pure nei partiti. I processi di scomposizione dei gruppi consiliari rappresentano sempre il segnale di malumori e di problemi. Le opposizioni per adesso restano a guardare e anche sul bilancio non hanno inciso. La partita è tutta interna alla maggioranza e la sensazione è che nessuno scenario può essere dato per scontato.