Una provincia al centro dell'agenda del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Ieri pomeriggio, nella sala del ristorante "Cavalier d'Arpino", si è tenuto un incontro voluto dal sottosegretario alla cultura nonché sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi. L'appuntamento è nato in sinergia con la Provincia di Frosinone, alla presenza del presidente Luca Di Stefano. Presenti tra le numerose autorità militari e civili anche il prefetto Ernesto Liguori.

In apertura dei lavori Sgarbi ha parlato della centralità culturale della patria di Cicerone, allargando il suo interesse a tutta la Ciociaria e citando nomi che hanno fatto grande l'arte, la letteratura e il cinema italiano. Ha quindi invitato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli a predisporre una cordata di comuni che hanno dato i natali a personaggi illustri per poter approntare un cartellone di eventi itineranti. Sbarbi ha ribadito di voler portare «la Ciociaria a Roma e Roma in Ciociaria» tramite eventi e mostre di grande interesse culturale. Ampio spazio dedicato al "Certamen Ciceronianum Arpinas" che considera un patrimonio internazionale. Per questo Sgarbi ha chiesto che la Regione dia il giusto riconoscimento a un premio che valorizza il latino.

Presenti all'incontro anche il consigliere regionale Maura e la sua collega Alessia Savo, che si è detta già a lavoro proprio in questa direzione con proposte di legge ad hoc per tendere una mano alla cultura. «Questa è la provincia del Giubileo - ha detto il presidente Rocca tra gli applausi». «La cultura va vista come un volano per questo territorio», gli ha fatto eco Di Stefano. «Un incontro molto importante per discutete di progetti incentrati sulla cultura che vanno realizzati attraverso una rete unica che riunisca i comuni della Ciociaria», ha commentato il presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini.

Tanti i sindaci e gli amministratori che hanno preso la parola e rappresentato al presidente Rocca e al sottosegretario Sgarbi i progetti per i loro territori. Si è parlato anche dell'importanza delle abbazie presenti in provincia e del loro valore storico-culturale. Affrontato anche il tema del turismo, che non può essere scollegato dalle infrastrutture. Da qui lo spunto per Rocca di parlare delle fermate del treno superveloce a Frosinone e Cassino. Il presidente della Regione ha ribadito di essere in ascolto dei territori e si è detto entusiasta dell'invito di Vittorio Sgarbi che ha riunito, grazie alla sua forza comunicativa e aggregativa, un intero territorio attorno a un progetto. Presente ieri pomeriggio anche l'ex primo cittadino di Arpino Renato Rea, che è stato salutato da Sgarbi con parole di stima e di amicizia, tanto da volerlo considerare all'interno di progetti futuri da mettere a sistema per il rilancio culturale del territorio. Presente anche la sindaca abruzzese, Buffone, prima cittadina del comune di Balsorano, che ha espresso la volontà di entrare nel circuito di rilancio del territorio mettendo a disposizione il castello che potrebbe ospitare i ragazzi che partecipano al "Certamen".