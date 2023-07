Buona la prima. Convocazione. Naturalmente dal punto di vista della maggioranza di centrodestra. Il sigillo politico e amministrativo sul bilancio di previsione è arrivato con 22 voti favorevoli: coalizione al gran completo quindi. Come aveva chiesto il sindaco Riccardo Mastrangeli. Dopo le fibrillazioni dell'ultima seduta (nove assenze e quattro consiglieri che avevano lasciato l'aula prima della votazione) occorreva un "ruggito". C'è stato, ma questo non significa che tutte le incomprensioni sono state risolte. Certamente però il segnale è stato forte e chiaro. Rafforzato pure dalla scelta di procedere in prima convocazione, con la necessità quindi di mantenere costantemente il numero legale in aula. Riccardo Mastrangeli ha commentato: «Il voto di oggi dimostra che nell'Amministrazione non ci sono smagliature». Le opposizioni di centrosinistra dovranno riflettere molto: già con 11 esponenti è complicato mettere in difficoltà la maggioranza. Se poi si registrano assenze, allora la partita neppure comincia.

Nessun dorma

La situazione va analizzata pure da un altro punto di vista. Nel centrodestra nessuno si è voluto sfilare, nella consapevolezza che stavolta le assenze avrebbero potuto mettere in discussione non soltanto la rappresentanza in giunta. Perché Mastrangeli aveva ripetuto più volte a muso duro che era pronto ad elezioni anticipate. Non scherzava. E non era tattica. Tutti i consiglieri e tutti i gruppi hanno risposto con una presenza massiccia e costante. L'assessore alle finanze Adriano Piacentini ha illustrato un documento contabile importante e per molti versi "impopolare" se rapportato agli inevitabili sacrifici che tutti dovranno sopportare. La risposta più forte sul piano politico è stata l'approvazione senza sbavature dei nove riconoscimenti di altrettanti debiti fuori bilancio. Non era semplice e neppure scontato. Piacentini ha fatto un ragionamento di prospettiva: «I debiti fuori bilancio ammontano a 10.227.951,72 euro. Abbiamo proceduto alla ricognizione delle cause pendenti del Comune. Pagheremo tutto nel 2023, con le risorse del Comune. Proprio il fatto di poter ottemperare così sta a testimoniare ciò che ho sempre sostenuto: la situazione è perfettamente sotto controllo. È nostra intenzione uscire ufficialmente dal Piano di rientro entro quest'anno. Dal 2024 non ci saranno più debiti fuori bilancio da pagare e quindi si potrà tornare ad una situazione di assoluta normalità». Il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri ha smorzato ogni tensione, improntando la conduzione dell'aula alla massima tranquillità. E stavolta ha consentito anche lo sforamento dei tempi degli interventi. Dimostrando quindi di saper "leggere" gli umori dell'assemblea. Tutti gli assessori sono stati al loro posto, con un occhio attento ai gruppi consiliari.

Le possibili manovre

Nei corridoi dell'aula consiliare di Palazzo Munari c'era una domanda che circolava ieri mattina: sarà costituito un nuovo gruppo consiliare? Formato da chi? Secondo alcune ipotesi da Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Giovanni Bortone (Lega). Vale a dire i quattro consiglieri che la volta precedente sono usciti dall'aula prima della votazione. Si potrebbe perfino arrivare a quota 5. Evidente che un'operazione del genere avrebbe delle conseguenze sugli assetti dei gruppi consiliari della maggioranza di centrodestra. Soprattutto se l'azione politica dovesse essere accompagnata dalla richiesta di una rappresentanza nell'esecutivo (uno o due assessorati). Va detto però che Riccardo Mastrangeli ha costantemente sottolineato che la stella polare è rappresentata dai numeri usciti dalle urne dodici mesi fa. Vedremo. Pure le dinamiche politiche di questa estate.

Le opposizioni

Il bilancio di previsione è un atto dalla fortissima valenza politica. In quattro hanno votato no: Domenico Marzi, Alessandra Mandarelli, Armando Papetti (Lista Marzi) e Vincenzo Iacovissi (Psi). Le assenze erano diverse, alcune delle quali pure giustificate. Quanto alla prima convocazione, certamente si è trattato di una modalità inusuale. Ma ci sta e comunque fa parte delle opzioni di svolgimento della seduta consiliare. Il fatto è che manca un coordinamento politico tra i gruppi del centrosinistra che hanno sostenuto la candidatura di Domenico Marzi. Senza considerare il fatto che i Socialisti di Vincenzo Iacovissi mantengono tutta la distanza politica dal Partito Democratico. La Lista Marzi è quella che sta mostrando maggiore determinazione. Ma c'è di più: il centrosinistra viene da tre sconfitte consecutive nel capoluogo. Non è un elemento secondario oppure un particolare di poco conto. Eppure non si vedono segnali che vadano nella direzione di provare a invertire il trend. Non può che essere il Pd a prendere l'iniziativa. Intanto il Polo Civico sta andando avanti per la sua strada. Così come Andrea Turriziani (Lista Marini).

Gli scenari

A settembre alcuni aspetti saranno più chiari. Fra i quali anche il seguente: sono possibili contatti tra la maggioranza e alcuni esponenti delle opposizioni qualora nel centrodestra dovessero esserci dei problemi? Punto complesso e complicato. Ma in ogni caso prematuro. La sostanza politica è che nel test più importante (e pesante) Riccardo Mastrangeli ha avuto il sostegno dell'intera maggioranza di centrodestra. Mentre le opposizioni hanno palesato notevoli difficoltà. Tornando alla maggioranza però, la prova del nove sarà su mobilità alternativa e piste ciclabili.