Il Partito Democratico chiede le dimissioni dell'assessore Kristalia Papaevangeliu (Lega). Una richiesta forte e dura, arrivata dopo il caso del chiosco all'Acropoli che non verrà realizzato (almeno per ora) secondo le modalità decise in prima battuta dall'Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Maurizio Cianfrocca.

L'istanza

Ma l'istanza presentata al sindaco è più ampia: «Troppo spesso l'assessore si è dimostrata scorretta ed incoerente nei rapporti con la popolazione e con le altre forze politiche. Le sue dichiarazioni e la sua comunicazione istituzionale in molte occasioni si sono rivelate assolutamente non corrispondenti al vero. La sua azione amministrativa, nella guida dei settori a lei affidati e delegati, pare poco improntata ai principi di trasparenza, anche per le scelte di consulenze spesso inopportune e molto costose», scrive Fabio Di Fabio, capogruppo consiliare dem. Che poi conclude: «Un ruolo così importante per la città non può essere gestito con così tanta superficialità». La richiesta genererà sicuramente molto "rumore" in ambito politico ed è probabile che, nella riunione del prossimo consiglio comunale, gli animi saranno agitati e tesi. Non resta che aspettare...