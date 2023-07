«È convocata la Direzione Provinciale del Partito democratico Federazione di Frosinone martedì 11 luglio alle 18.00 all'Hotel Memmina. L'ordine del giorno sarà: analisi della fase politica; campagna 2x1000; congressi dei circoli; comunicazioni del Segretario». Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

«Approfitto - prosegue il segretario - per rivolgere i più sentiti auguri, da parte mia e dell'intera Federazione provinciale, agli esponenti della nostra comunità che sono entrati a far parte degli organismi dirigenti regionali. Insieme all'elezione unanime di Francesco De Angelis alla presidenza del Pd Lazio, sono convinto che rappresenteranno per i democratici del nostro territorio un valore aggiunto che sarà al servizio del nuovo corso del Partito democratico del Lazio e del neo segretario Daniele Leodori».

Fantini prosegue definendo la direzione provinciale anche il luogo dove «discuteremo del lavoro svolto in questi mesi e che dovrà continuare prevedendo una riorganizzazione interna unitaria ai gruppi dirigenti. Saranno inoltre programmate tutte le iniziative estive e gettate le basi per farci trovare pronti agli appuntamenti elettorali del 2024: le amministrative, che vedranno al voto tanti centri della provincia di Frosinone, e le elezioni europee dove l'obiettivo sarà il raggiungimento di un risultato in linea con le ultime primarie regionali, che hanno visto la nostra provincia protagonista e che, grazie alla partecipazione di oltre 11.000 votanti, è risultata le più attive nel Lazio nell'appuntamento per l'elezione del neo segretario regionale». Probabilmente l'occasione sarà propizia anche per parlare di altri temi come il rinnovo degli organismi rappresentativi della Saf, considerato che appena die giorni dopo i sindaci saranno chiamati ad esprimersi.