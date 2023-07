Un passo di lato. Per vedere l'effetto che fa. Ma soprattutto per mandare un messaggio forte e chiaro sia agli assessori che ai consiglieri della maggioranza. Alla vigilia del voto in aula sul bilancio di previsione.

Riccardo Mastrangeli non c'era ieri mattina alla presentazione del Festival dei Conservatori e poi del Teatro tra le porte. Non era mai successo in questi primi dodici mesi da sindaco. Ha lasciato tutti gli onori (e gli oneri) al "vice" Antonio Scaccia e agli assessori. In politica i segnali hanno lo stesso valore delle parole. Si comunica anche in questo modo. Non è un mistero che proprio negli ultimi giorni Riccardo Mastrangeli ha chiesto uno scatto ad alcuni assessori. Lo ha fatto con toni accesi e qualcuno non ha gradito. Ma siamo ad un giro di boa delicato.

Per tre giorni Riccardo Mastrangeli ha deciso di dedicarsi a due temi come la sanità e i rifiuti. Il primo cittadino del capoluogo è presidente della conferenza dei sindaci sulla sanità, mentre l'assemblea dei soci della Saf lo vede impegnato come amministratore ma pure come esponente della Lega. Per quanto concerne la sanità, Mastrangeli ha intenzione di chiedere un incontro ad Andrea Urbani, nuovo direttore della direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria". Per capire su quali linee impostare il prossimo Atto Aziendale. Insomma, impegni importanti, che però non hanno a che fare con le dinamiche in corso all'interno della maggioranza di centrodestra al Comune di Frosinone. Domani è in programma un vertice di coalizione, al quale Mastrangeli non parteciperà. Il suo rientro nel capoluogo è previsto martedì 4 luglio, ad un anno esatto dall'insediamento come sindaco.

La situazione è nota: nell'ultima seduta consiliare si sono contate 9 assenze nelle file della maggioranza. Con 4 consiglieri che sono usciti dall'aula prima della votazione sul piano di gestione del servizio di igiene urbana. Riccardo Mastrangeli ha immediatamente delimitato i confini, ripetendo più volte di non temere il ritorno anticipato alle urne. All'interno della maggioranza è scattata l'operazione politica finalizzata a recuperare i "ribelli".

Non è semplice però. Inoltre, tutti sanno che il problema non è il via libera al bilancio. Alcuni scenari saranno più chiari dopo. Se per esempio ci saranno richieste di un rimpasto in giunta. Se i gruppi consiliari resteranno con gli attuali assetti o se invece ci saranno delle scomposizioni per comporne di nuovi. Se potranno esserci eventuali aperture nei confronti di esponenti dell'opposizione. La priorità in questo momento è blindare la maggioranza. Riccardo Mastrangeli vuole risposte chiare sia dalla giunta che dal consiglio. Segno che la crisi aperta dalle assenze non è rientrata.