La riunione di maggioranza è fissata per lunedì prossimo. Con l'obiettivo di fare il punto della situazione e serrare le file in vista della seduta consiliare sul bilancio.

I confronti all'interno del centrodestra stanno andando avanti. Il punto non è l'approvazione del documento contabile, ma con quanti numeri. Detto in altri termini, la domanda è: ci saranno assenze? Inutile girarci intorno, pesa il precedente dell'ultima riunione del consiglio comunale, quando nel centrodestra si sono contate nove assenze. E quando quattro consiglieri hanno lasciato l'aula prima dell'inizio della votazione sul piano di gestione del servizio di igiene urbana: Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Giovanni Bortone (Lega).

All'interno del centrodestra il nervosismo c'è: sia nei gruppi ma anche in giunta. È sicuramente in atto un tentativo di recupero di tutti gli esponenti della maggioranza, che può contare su 22 voti. Ma ci sono altri fattori da tenere presenti. Intanto alcune "ruggini" tra consiglieri. In secondo luogo la necessità di individuare un punto di raccordo costante tra gli assessori e consiglieri. Un elemento che ha molto a che fare altresì con un maggiore confronto all'interno della coalizione, sollecitato per esempio da Pasquale Cirillo.

Riccardo Mastrangeli ha riunito i consiglieri della sua civica, chiarendo diversi punti con Anselmo Pizzutelli. Massimiliano Tagliaferri ha presieduto un summit della Lista Ottaviani. Adriano Piacentini è impegnato nel lavoro di ricucitura a tutto campo.

Nicola Ottaviani, ex sindaco, parlamentare e coordinatore provinciale del Carroccio, segue la situazione con discrezione ma non manca di far sentire la sua vicinanza politica. Il merito vero della questione però riguarderà il dopo bilancio. Quando per esempio bisognerà riprendere l'argomento della mobilità alternativa e quindi delle piste ciclabili e ciclopedonali, che hanno determinato malumori soprattutto allo Scalo. Con Anselmo Pizzutelli che non ha mancato di rappresentare alcuni dubbi.

Riccardo Mastrangeli naturalmente osserva con attenzione l'evolversi del dibattito e attende soprattutto l'esito della votazione in aula. Allo stesso tempo però continua a ripetere che esiste un programma sottoscritto e condiviso da tutti gli esponenti della maggioranza quando hanno accettato la candidatura. Inoltre il Sindaco ha effettuato questo ragionamento dopo l'ultima seduta: «Acque agitate? Io sto portando avanti il programma di governo sottoscritto da tutti i consiglieri comunali quando hanno accettato la candidatura. Non sto andando oltre. Se poi ci sono alcune persone che hanno cambiato idea, oppure se è venuto meno il coraggio, beh questi sono problemi loro. Io vado avanti con l'obiettivo di una città più moderna e sostenibile. Occorrono sacrificio e coraggio: noi vogliamo andare avanti.

Ci confronteremo, ci conteremo. Se sarà necessario torneremo ad elezioni, che non sono qualche cosa di astruso. Anzi, è giusto tornare a rivolgersi agli elettori se c'è chi non si sente più in linea con i programmi della maggioranza. Poi saranno gli elettori ad esprimere il loro giudizio, stabilendo chi ha fatto gli interessi della gente e chi no». Dichiarazioni rilasciate a caldo sicuramente. Però Riccardo Mastrangeli non ha intenzione di "tirare a campare". I numeri in aula sulla carta sono i seguenti: 22 voti per la maggioranza, 11 per le opposizioni. Se il bilancio dovesse passare con 17-18 "sì" non sarebbe un problema nell'immediato.

In prospettiva però una eventuale riduzione della maggioranza avrebbe una conseguenza immediata: tutti si sentirebbero necessari e indispensabili.

C'è poi un altro scenario. Vale a dire un eventuale ingresso in maggioranza di consiglieri di opposizione. Contatti e segnali ci sono stati. Ma il punto è che all'interno della coalizione in diversi hanno già alzate le barricate relativamente ad un'opzione del genere. È una situazione complessa e delicata sotto ogni punto di vista. Ad un anno (il prossimo 4 luglio) dall'insediamento di Riccardo Mastrangeli come sindaco.