«Centrodestra unito a Cassino». A lanciare l'appello è Francesco Trupiano, esponente della coalizione del centrodestra cassinate. Aggiunge: «A un anno dalle prossime elezioni amministrative è essenziale l'unità e la coesione del centrodestra cittadino. A mio parere, prima ancora delle primarie è essenziale una coesione forte tra i partiti del centrodestra affinché si possa arrivare uniti alle urne. Questa è secondo me una condizione imprescindibile, anche e soprattutto per rispondere a quella vocazione politica naturale del territorio verso destra e restituire dunque alla città un governo che la rappresenti negli ideali e nei fatti. Da attivista civico di quest'area mi auguro al più presto una sintesi tra tutte le forze, partendo ovviamente dal dato nazionale a mio avviso».

Dopo le dichiarazioni diramate nei giorni scorsi, riconosce a Fratelli d'Italia il primato, ma non risparmia giudizi: «C'è infatti un dato inequivocabile e una scala per così dire gerarchica da rispettare, ed è per questo che Fratelli d'Italia dovrà rappresentare un po' la guida del progetto e, proprio in virtù di ciò, sposare le primarie come punto più alto di una leadership democratica scelta direttamente dall'elettore. Sono sicuro che in questo modo verrà premiato e legittimato ancor di più il lavoro di tutti. Partendo da questa base si potrà, come detto, dare voce al territorio che chiede e spera in un governo di centro destra unito e finalmente di nuovo alla guida di questa città». La coalizione, però, resta un flatus vocis: manca il confronto tra le parti. Per ora si continua a parlare a distanza, tramite diramazioni a mezzo stampa, senza però dialogare de visu. Ma i tempi cominciano stringere.