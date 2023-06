Azzerato l'Egato dei rifiuti della provincia di Frosinone. Ieri la giunta regionale, su proposta dell'assessore Fabrizio Ghera, ha approvato per la seconda volta la delibera di annullamento in autotutela del provvedimento del novembre scorso.

Sulla base del quale l'assemblea dei sindaci si era riunita, eleggendo Mauro Buschini presidente.

Nei giorni scorsi c'era stato il parere favorevole delle commissioni congiunte bilancio e rifiuti. Nell'atto della giunta, illustrato dall'assessore ai rifiuti Fabrizio Ghera, si legge fra l'altro: «È stato erroneamente riportato il peso ponderato (quota di rappresentanza) riferito all'Unione dei Comuni e non al singolo Comune».

Concetto che Ghera ha ribadito altresì nel corso della seduta delle commissioni. Quando ha affermato: «La revoca della delibera si è resa necessaria perché al fine della pesatura dei Comuni si erano considerate le Unioni di Comuni e non la singola Amministrazione». A questo punto comunque l'atto di costituzione dell'Egato dei rifiuti è stato annullato. Mauro Buschini valuterà nei prossimi giorni la possibilità di presentare ricorso al Tar. L'avvocato Francesco Scalia, che rappresenta l'Egaf, ha affermato nei giorni scorsi: «Il vizio che lamenta la Regione non ha inficiato l'assemblea. Il vizio che lamenta è l'accorpamento, nella tabella, delle quote dei Comuni della Valle di Comino. Ma ciascuno di questi Comuni ha votato singolarmente per proprio conto. Inoltre l'assemblea, a larghissima maggioranza, ha eletto gli organi. Sia ben chiaro: è la legge che ha istituito gli Egato. Nel Lazio i Comuni non hanno più competenza in materia».