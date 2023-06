L'offensiva del dialogo è partita. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha incontrato i consiglieri della sua lista civica: Anselmo Pizzutelli, Francesco Pallone e Maria Antonietta Mirabella. Per il breve periodo (vale a dire sul bilancio) non dovrebbero esserci problemi, per il resto bisognerà aspettare. Nell'ultima seduta consiliare Anselmo Pizzutelli è uscito dall'aula prima della votazione sul piano di gestione del servizio di igiene urbana. Insieme ad altri tre consiglieri: Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Giovanni Bortone (Lega).

Non è neppure un mistero che Pizzutelli sulle piste ciclabili allo Scalo (in via Puccini e in via Fontana Unica) abbia palesato diversi dubbi. Per quanto riguarda la lista civica, non esprime assessori in giunta. Ma sono state assegnate deleghe ai consiglieri: a Francesco Pallone promozione dello sport, impiantistica e rapporti con le associazioni. Ad Anselmo Pizzutelli sviluppo urbanistico, nuove infrastrutture e decoro del quartiere Scalo. Il confronto tra Mastrangeli e i consiglieri della civica è stato molto lungo e assai articolato. Il bilancio andrà in consiglio comunale il 5 e 6 luglio. L'intenzione della maggioranza è quella di approvarlo in prima convocazione, per dare un segnale politico forte.

Nei giorni scorsi Anselmo Pizzutelli ha dichiarato a Ciociaria Oggi a proposito del bilancio: «Non escludo di votarlo. Sto studiando tutta la documentazione, come faccio sempre. Sono perfettamente consapevole delle difficoltà che ci sono, legate soprattutto ai debiti fuori bilancio. Mi auguro che possano esserci però anche degli investimenti. Per esempio per i marciapiedi di viale Michelangelo, dove c'è il Conservatorio. Si tratta di un'eccellenza? Dimostriamolo. Ma penso anche alla manutenzione ordinaria in varie parti della città».

Ad ogni modo sono tutti consapevoli che soltanto in autunno si capiranno realmente le diverse posizioni all'interno della maggioranza. Per esempio c'è una domanda che resta sullo sfondo: alcuni dei nove assenti dell'ultima seduta potrebbero costituire un gruppo consiliare e a quel punto sedersi al tavolo della coalizione con una posizione politica autonoma? Anche sul piano della rivendicazione di un assessorato? Nei giorni scorsi c'è stato il vertice della Lista Ottaviani, alla presenza di Massimiliano Tagliaferri. In ogni caso lunedì prossimo è in programma un vertice dell'intera maggioranza di centrodestra, anche e soprattutto per fare il punto della situazione in vista della seduta consiliare.

Partiti, liste civiche e gruppi di maggioranza stanno effettuando vertici al proprio interno. C'è poi il tema, sottolineato soprattutto da Pasquale Cirillo, della necessità di un maggiore confronto tra il sindaco e gli assessori da una parte e i consiglieri comunali dall'altra. Per il momento nessuno ha avanzato la richiesta di un rimpasto di giunta o di una verifica di maggioranza. Sul bilancio non dovrebbero esserci problemi, poi bisognerà vedere. Una partita a scacchi lunga e delicata. Nella quale nessuno può permettersi di sbagliare mezza mossa.