L'elezione di Francesco De Angelis a presidente regionale del Pd sicuramente rafforza la posizione della federazione di Frosinone. Soprattutto per come è arrivata. Grazie cioè alle 4.187 preferenze personali (De Angelis è stato il più votato nel Lazio), ma anche per gli 11.087 elettori della Ciociaria che si sono recati ai gazebo. Oltre al fatto che da questa provincia sono arrivati 7.269 dei 18.202 voti della componente Rete Democratica.

Nel suo discorso Francesco De Angelis ha detto fra l'altro: «Al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dico che noi siamo qui per sostenere e valorizzare la sua positiva esperienza di governo. Così come siamo qui per dare più forza, più voce e più rappresentanza alle province. Il tema della rappresentanza delle province non può essere più rinviato, perché è anche attraverso questo che si costruisce il nostro legame con il territorio e con i cittadini. Avrei tante altre cose da dire, ma mi fermo qui. Voglio solo ringraziare Daniele Leodori per la fiducia che ha voluto riporre in me e a lui rinnovo gli auguri di buon lavoro. Ci conosciamo da tanti anni e non servono tante parole. Voglio solo dirgli che lavoreremo insieme ed io sarò al suo fianco per vincere questa difficile sfida. Ma i miei migliori auguri vanno anche a Mariano Angelucci, il cui contributo è stato e sarà fondamentale per il nostro partito. Ma un pensiero lo rivolgo altresì a tutti i candidati di queste bellissime primarie, perché la partecipazione può avvenire in tanti e differenti modi. Tocca a noi trovare le forme e favorire questa partecipazione».

Francesco De Angelis ha toccato tutti i temi più importanti. Coinvolgendo naturalmente i livelli romani del partito, ma sottolineando il ruolo e l'importanza delle province. Per quanto riguarda la Ciociaria, uno dei principali problemi è sempre stato rappresentato dalla difficoltà di ottenere candidature eleggibili negli appuntamenti che contano maggiormente. Vale a dire le elezioni politiche ma pure le europee. Tra meno di un anno sono in programma proprio le europee. Potrebbe essere un obiettivo dello stesso Francesco De Angelis? Non è escluso, anche se in tanti potrebbero ambire a concorrere per un seggio a Strasburgo e Bruxelles. Per esempio Nicola Zingaretti, deputato ed ex presidente della Regione Lazio. Ma sicuramente si effettuerà un ragionamento globale.

La domanda che resta sullo sfondo è anche un'altra: verrà avviata una fase di pacificazione all'interno della federazione di Frosinone? Alle provinciali il Pd si è diviso, alle regionali la competizione tra le correnti Pensare Democratico e Base Riformista è stata fortissima, alle comunali di Ferentino e Anagni i Democrat hanno preso strade differenti. Sicuramente la presidenza del Pd regionale del Lazio è una carica che ha un forte profilo istituzionale. Francesco De Angelis è il primo a saperlo e si muoverà in questo senso.

Intanto Domenico Alfieri, sindaco di Paliano e già responsabile provinciale del Pd, sui social ha voluto ringraziare il segretario regionale Daniele Leodori.

Rilevando: «Grazie per la fiducia e per aver riconosciuto con la nomina della nostra Valentina Adiutori nella segreteria regionale il nostro risultato alle primarie. È stata una grande battaglia politica che insieme ad una splendida squadra ha consacrato una nuova area politica provinciale che si riconosce nella nostra segretaria nazionale Elly Schlein».

È un passaggio politico importante, perché Alfieri fa riferimento ad una nuova area che comprende, oltre a lui, anche Nazzareno Pilozzi e Antonio Pompeo. Quindi Alfieri aggiunge: «Faccio i complimenti e auguro buon lavoro a Valentina Adiutori. Le dico anche che la sua responsabilità è doppia, come è doppia l'importanza del suo nuovo incarico in quanto unica componente della provincia di Frosinone della segreteria regionale. Sono convinto che sarà all'altezza dell'importante e delicato ruolo che andrà a ricoprire. Siamo pronti a dare il nostro contributo per cambiare il Partito Democratico assieme a Daniele Leodori e ad Elly Schlein».