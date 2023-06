Vincere di misura. Questo l'obiettivo primo del sindaco Enzo Salera alle amministrative del 2024. Ribadire ai suoi avversari, esterni ma soprattutto a quelli interni al Pd, che per loro la strada è in salita ad una pendenza tale da non consentire alcun tentativo volto ad imbastire tattiche tali da impallinare la corazzata che sta configurando in questi giorni. Insomma: cacciare i muscoli, contratti sin da ora, per lanciare un avvertimento a destra quanto al centro: sono io il più forte.

Il quadro

Da quando ha inaugurato il suo "Cantiere aperto", il primo cittadino è al lavoro per costruire una solida coalizione, ben più robusta rispetto a quella del 2019. Per questo, stando alle indiscrezioni di queste ore, sarebbe pronto a dare vita a ben cinque liste, due in più rispetto le 2019. Per un totale di centoventi candidati. Sul tavolo c'è già pronta quella del Partito democratico, mutila dell'allora "miss preferenze" Barbara Di Rollo, ormai fuoriuscita dalla coalizione. Poi c'è la lista civica "Salera sindaco", coordinata da Fernando Cardarelli e dal capogruppo Edilio Terranova. Ancora in forse la lista Demos, che attualmente esprime i consiglieri Alessandra Umbaldo e Bruno Galasso e l'assessore Luigi Maccaro. Tuttavia l'intenzione di riproporla c'è tutta.

Per quanto riguarda le novità, spicca la lista "Janula", dove con ogni probabilità si collocheranno l'assessore Pierluigi Pontone, Jole Falese e il consigliere comunale Fausto Salera. Troveranno ospitalità anche l'ex Azione Andrea Vizzaccaro e il socialisti. La compagine al completo sarà presentata nelle prossime settimane.

Prende corpo, ma resta ancora in dubbio, una terza lista civica promossa da alcuni referenti delle associazioni del territorio. Il fine malcelato di Salera sta nell'abbracciare quanti più settori della società civile: dai liberi cittadini, ai professionisti fino al terzo settore, per plasmare un progetto politico sempre più ampio e credibile. Una necessità anche per rigenerare una squadra che in quattro anni di governo non è stata esente da crisi interne che hanno spezzato legami e rovinato rapporti.

Il messaggio

Ma nella strategia saleriana si legge, tra le righe, un sinistro messaggio a quanti, nel Pd, gli remano contro, che si può sintetizzare così: con o senza di voi io vado avanti uguale. Come a voler dire che nessuno è indispensabile per vincere. Ma la vittoria la fa la squadra, allargata e rinnovata.

Il centrodestra

Intanto a destra guardano con il cannocchiale per scovare ogni mossa e agire di conseguenza. Nelle segreterie di partito si respira tensione. Sanno bene che qualora il primo cittadino dovesse schierare la sua armata, bisognerà inventarsi qualcosa per sortire dall'angolo politico in cui la coalizione si è rintanata da anni ormai. E le schermaglie che continuano a volare a suon di comunicati stampa delineano un quadro piuttosto crepato, dove i rapporti tra i vari maggiorenti sono ancora all'anno zero. Il profluvio di favoritismi sulle primarie, anziché unire gli intenti, ha diviso i promotori . FdI continua a ribadire il suo primato nel tavolo, ma è chiaro che ognuno vuole fare il proprio gioco. E intanto l'unità appare ancora un miraggio.