Votare il bilancio in prima convocazione, vale a dire il prossimo 5 luglio. L'obiettivo della maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli e la giunta è questo. Per scacciare definitivamente i fantasmi di una possibile crisi politico-amministrativa. Sulla carta i numeri ci sono: la coalizione può contare su 22 esponenti su 33 e sia per mantenere il numero legale che per il via libera al documento contabile occorrono 17 persone. "Si può fare": il mantra è questo. Anche e soprattutto per lanciare un messaggio politico forte dopo le 9 assenze dell'ultima seduta.

Le riunioni

I gruppi si stanno riunendo. Per esempio la Lista Ottaviani. Sul tavolo c'è il tema di un maggiore raccordo tra la Giunta e i consiglieri. Un tema più volte segnalato, per esempio, da Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo). C'è un elemento da tenere in considerazione. Con il centrodestra al Governo nazionale e alla guida della Regione Lazio (dopo dieci anni di opposizione), una crisi politica al Comune capoluogo sarebbe di difficile comprensione. Ecco perché i leader si stanno tutti muovendo sul fronte dell'offensiva del dialogo. In ogni caso alcuni malumori ci sono. A stupire è stata la circostanza che quattro consiglieri hanno lasciato l'aula prima che iniziasse la votazione sul Piano di gestione dei servizi di igiene urbana. Parliamo di Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Giovanni Bortone (Lega). Le diplomazie si sono attivate, con l'obiettivo di spianare la strada in vista del bilancio. Fra l'altro lo stesso Anselmo Pizzutelli, in una dichiarazione a Ciociaria Oggi, ha detto: «Non escludo di votarlo (ndr: il bilancio). Sto studiando tutta la documentazione, come faccio sempre. Sono perfettamente consapevole delle difficoltà che ci sono, legate soprattutto ai debiti fuori bilancio. Mi auguro che possano esserci però anche degli investimenti. Per esempio per i marciapiedi di viale Michelangelo, dove c'è il Conservatorio. Si tratta di un'eccellenza? Dimostriamolo. Ma penso anche alla manutenzione ordinaria in varie parti della città». In secondo luogo il documento contabile è l'atto di maggiore valenza politica per un'Amministrazione Comunale. Votare no significherebbe assumersi la responsabilità di uno "strappo" difficile poi da ricucire.

Gli assetti di giunta

Tutti si affrettano a ribadire che critiche e malumori non sono dettati dalla volontà di procedere ad un rimpasto di giunta. Ma è perfettamente normale che possano esserci ambizioni e strategie. Il punto è che il sindaco Riccardo Mastrangeli è stato molto netto quando ha affermato: «Acque agitate? Io sto portando avanti il programma di governo sottoscritto da tutti i consiglieri comunali quando hanno accettato la candidatura. Non sto andando oltre. Se poi ci sono alcune persone che hanno cambiato idea, oppure se è venuto meno il coraggio, beh questi sono problemi loro. Io vado avanti con l'obiettivo di una città più moderna e sostenibile. Occorrono sacrificio e coraggio: noi vogliamo andare avanti. Ci confronteremo, ci conteremo. Se sarà necessario torneremo ad elezioni, che non sono qualche cosa di astruso. Anzi, è giusto tornare a rivolgersi agli elettori se c'è chi non si sente più in linea con i programmi della maggioranza. Poi saranno gli elettori ad esprimere il loro giudizio, stabilendo chi ha fatto gli interessi della gente e chi no». Non sarà certamente il sindaco a toccare gli assetti della giunta. Se poi all'interno dei singoli gruppi verranno delineate delle strategie condivise (anche su eventuali "staffette"), allora il discorso potrebbe cambiare. Ma dovranno essere partiti e liste a prendere l'iniziativa.

Il muro contro gli ex

Tutti i big del centrodestra cittadini hanno voluto sottolineare con forza un punto: la situazione deve essere risolta all'interno della coalizione, tenendo presente un'unica stella polare: i risultati elettorali di un anno fa. Vuol dire no a qualunque ipotesi di "soccorso" da parte di esponenti delle opposizioni. Neppure di chi in passato ha fatto parte del centrodestra. È un elemento che va tenuto presente, anche se poi in politica gli scenari cambiano rapidamente. Inoltre tra un anno si vota pure per le europee. Un appuntamento al quale guardano tutti i partiti. Si vota con il proporzionale, quindi la "conta" è inevitabile. I precedenti dimostrano che quando si avvicinano scadenze del genere, la "campagna acquisti" sta nelle cose. Per un motivo semplice: tutti vogliono fare bella figura e nei Comuni sono i consiglieri a poter spostare i voti. Mai dire mai quindi. Però in questa fase è complicato che determinati scenari possano concretizzarsi. È assai probabile che il bilancio venga approvato senza troppi problemi. Rimandando eventuali rese dei conti in autunno. Tregua armata all'orizzonte di conseguenza.