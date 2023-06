Oggi pomeriggio si riunisce a Roma l'assemblea regionale del Partito Democratico, con duecento delegati. Ci sarà la proclamazione di Daniele Leodori segretario, dopo la vittoria alle primarie. Per la nomina a presidente del Pd Lazio in pole position c'è Francesco De Angelis, che si è imposto all'attenzione con le 4.187 preferenze ottenute alle primarie. È stato il più votato in assoluto. Il quotidiano La Repubblica ha scritto: «Polemiche a parte, il sigillo c'è e la scelta di De Angelis come presidente dell'assemblea viene letta come la volontà di rappresentare la provincia del Sud del Lazio, dove per esempio a Frosinone hanno votato undicimila persone. I suoi vice saranno due, un uomo e una donna, che rappresenteranno la città di Roma e il Nord del Lazio».

Tra i nomi che circolano per il ruolo di "vice" ci sono quelli di Gian Paolo Manzella, Alessandra Troncarelli e Lorenza Bonaccorsi. Francesco De Angelis, leader della corrente Pensare Democratico, è presidente del Consorzio industriale del Lazio. A questo punto è plausibile che Francesco De Angelis possa puntare ad una candidatura alle europee del 2024.