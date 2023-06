Rispettare il risultato elettorale di un anno fa, evitando il "soccorso" di esponenti delle opposizioni. Questa la linea di molti big della maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli e la sua giunta. Con ogni probabilità ci saranno riunioni di tutti i gruppi della coalizione. L'obiettivo è naturalmente l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. La seduta è stata fissata per il 5 luglio alle ore 8.30 (prima convocazione) e per il 6 luglio alle ore 20 (seconda convocazione). Bisognerà pure capire quando si svolgerà la riunione. Da anni viene prevista la seconda convocazione per evitare sul nascere problemi legati al mantenimento del numero legale. Votare il bilancio in prima convocazione sarebbe indubbiamente un segnale di forza, ma il centrodestra ha bisogno che 17 esponenti su 22 siano presenti. In seconda convocazione ne bastano di meno. Per la cronaca il 5 luglio (alle ore 12) c'è altresì la seduta dedicata al question time.

Le strategie

All'ultima seduta, quella sul Piano di gestione dei servizi di igiene urbana, le assenze nelle file del centrodestra sono state nove. E in quattro sono usciti dall'aula prima della votazione, finita con 13 sì e 7 no. Di Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli) e Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) le posizioni più forti. Adesso però c'è la volontà di ricucire lo strappo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che siamo ad un anno esatto dalla vittoria elettorale e dall'insediamento. In questi giorni il sindaco Riccardo Mastrangeli si è confrontato sia con gli assessori che con il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri. Ribadendo comunque la sua intenzione di non farsi logorare e di non temere l'eventuale ritorno anticipato alle urne.

La sensazione è che i leader dei partiti e delle liste civiche sonderanno il terreno con i consiglieri. Alcuni dei quali chiedono di essere maggiormente coinvolti. In questi giorni le indiscrezioni sono letteralmente fioccate. E c'è chi non esclude possibili contatti con forze ed esponenti delle opposizioni. Per esempio con Andrea Turriziani (Lista Marini) o con il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli (che esprime due consiglieri). Si tratta di ipotesi prive di riscontri ufficiali, ma è bastato parlarne per provocare la levata di scudi della maggioranza.

A Riccardo Mastrangeli le assenze non sono piaciute. Il sindaco ha detto sabato: «Acque agitate? Io sto portando avanti il programma di governo sottoscritto da tutti i consiglieri comunali quando hanno accettato la candidatura. Non sto andando oltre. Se poi ci sono alcune persone che hanno cambiato idea, oppure se è venuto meno il coraggio, beh questi sono problemi loro. Io vado avanti con l'obiettivo di una città più moderna e sostenibile. Occorrono sacrificio e coraggio: noi vogliamo andare avanti. Ci confronteremo, ci conteremo. Se sarà necessario torneremo ad elezioni, che non sono qualche cosa di astruso. Anzi, è giusto tornare a rivolgersi agli elettori se c'è chi non si sente più in linea con i programmi della maggioranza. Poi saranno gli elettori ad esprimere il loro giudizio, stabilendo chi ha fatto gli interessi della gente e chi no».

Una posizione molto netta e dura. Per Mastrangeli la stella polare resta il programma e quindi chi non lo condivide più si assume la responsabilità di porsi al di fuori dei confini della maggioranza. Peraltro siamo in una fase molto importante e delicata sul piano amministrativo. Il futuro assetto della mobilità sostenibile richiede una forte compattezza della maggioranza di centrodestra. Mentre per quanto concerne il documento contabile, ci sono 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio. Con l'Amministrazione determinata a provvedere al pagamento entro il 2023.

Gli equilibri

In consiglio comunale la maggioranza può contare sulla carta su 22 esponenti: 5 della Lista Ottaviani, 4 di Fratelli d'Italia, 3 della Lista Mastrangeli, 3 della Lista per Frosinone, 2 di Forza Italia, 2 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Poi c'è Mauro Vicano, che si è candidato a sindaco autonomamente e che poi al ballottaggio ha raggiunto un'intesa politico-programmatica con Mastrangeli. Quindi c'è il sindaco Riccardo Mastrangeli, che è anche consigliere. Sul versante delle minoranze, il centrosinistra ha 10 consiglieri: il candidato sindaco Domenico Marzi, 3 del Pd, 3 della Lista Marzi, 2 del Polo Civico, 1 della Lista Marini. Il Partito Socialista ha 1 consigliere: il candidato sindaco Vincenzo Iacovissi.

I rapporti di forza sono netti e qualunque tipo di manovra finalizzata alle dimissioni di massa deve sempre partire dal fatto che occorre arrivare a quota 17 firme. Poi c'è la Giunta: 2 assessori della Lista Ottaviani, 2 di Fratelli d'Italia, 1 della Lista per Frosinone (il vicesindaco Antonio Scaccia), 1 di Forza Italia, 1 della Lega, 1 di Frosinone Capoluogo. Poi c'è Alessandra Sardellitti, la cui posizione è sorretta dall'appoggio di Mauro Vicano. Non resta che aspettare per capire quali dinamiche si svilupperanno all'interno della maggioranza di centrodestra.

Dicevamo che Riccardo Mastrangeli ha ribadito in più occasioni di non temere elezioni anticipate. Il centrosinistra come si presenterebbe? Con quali alleanze? E con quale candidato a sindaco? Rispetto a dodici mesi fa non sono stati effettuati passi avanti nei rapporti tra Partito Democratico e Socialisti per esempio. Inoltre, il centrodestra ha vinto sia le politiche che le regionali e questo ha cambiato lo scenario politico. Un elemento del quale inevitabilmente bisognerà tenere conto. In ogni caso nelle file del centrodestra filtra ottimismo sia per il voto sul bilancio che sul recupero della situazione.