In pole position per la nomina a presidente del Pd regionale. Francesco De Angelis si è mosso a fari spenti in questi giorni, ma è evidente che le 4.187 preferenze ottenute alle primarie hanno fatto la differenza. È stato il primo degli eletti in tutto Lazio. Non poteva passare inosservato. Ha scritto il quotidiano La Repubblica: «In pole per la presidenza dell'Assemblea c'è mister preferenze Francesco De Angelis di "Rete Democratica", lista ispirata da Claudio Mancini, tra le persone più vicine al sindaco Roberto Gualtieri, il quale lunedì ci sarà e interverrà dal palco».

E ancora: «Polemiche a parte, il sigillo c'è e la scelta di De Angelis come presidente dell'assemblea viene letta come la volontà di rappresentare la provincia del Sud del Lazio, dove per esempio a Frosinone hanno votato undicimila persone. I suoi vice saranno due, un uomo e una donna, che rappresenteranno la città di Roma e il Nord del Lazio». Tra i nomi che circolano per il ruolo di "vice" ci sono quelli di Gian Paolo Manzella, Alessandra Troncarelli e Lorenza Bonaccorsi. Lunedì i 200 delegati dell'assemblea regionale dei Democrat proclameranno segretario Daniele Leodori, che ha stravinto le primarie. Appuntamento nella splendida location di Spazio Novecento. Ovvio che la presidenza regionale del Pd è una carica di enorme valenza politica. Non è semplice per nessuno battere la concorrenza dei romani. In questo modo Francesco De Angelis lavorerebbe a strettissimo contatto con Daniele Leodori.

Poi bisognerà capire quali potranno essere le future strategie dell'attuale presidente del Consorzio industriale del Lazio. Perché non sfugge a nessuno che un ruolo così caratterizzato politicamente potrebbe aprirgli gli spazi per una candidatura alle elezioni europee del 2024. De Angelis è già stato parlamentare a Strasburgo e Bruxelles. In provincia di Frosinone la componente di Francesco De Angelis esprime un consigliere regionale (Sara Battisti), quattro consiglieri provinciali, il presidente della Saf. E lo stesso De Angelis ha messo la firma in calce agli accordi che hanno portato all'elezione del presidente della Provincia Luca Di Stefano e del sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta. La sensazione forte è che dopo molti anni passati ad occuparsi più di amministrazione che di altro, adesso De Angelis vuole tornare nella dimensione politica. La partecipazione diretta alle primarie, letta oggi, assume un significato preciso.