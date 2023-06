Cento giorni di attività e un bagno di folla. Il protagonista? L'assessore Pasquale Ciacciarelli che, al di fuori di ogni campagna elettorale, ha voluto raccontare al territorio qual è stato finora il suo impegno e come sta cambiando la Regione Lazio grazie a interventi decisi.

L'aspetto prioritario resta, per l'esponente della Pisana, l'ascolto dei territorio, la "matrice" di ogni impegno politico degno di questo nome.

L'evento

Era passate le dieci, ieri mattina, quando all'hotel "Edra" di Cassino l'assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli ha presentato dinanzi agli amministratori e agli elettori della provincia di Frosinone i suoi primi 100 giorni di Governo e della giunta Rocca.

L'intervento

«Fin dal giorno del mio insediamento, ci siamo subito messi al lavoro per cercare di dare una nuova impostazione e una prospettiva alle materie di competenza del nostro assessorato, avendo quale criterio portante l'ascolto dei territori, degli amministratori, delle associazioni di categoria, nella consapevolezza della diversificazione territoriale e correlativamente delle diverse esigenze di un vasto territorio come quello della nostra regione», ha esordito Ciacciarelli davanti alla folta platea.

Semplificazione urbanistica

In questa ottica uno dei primi punti affrontati nel corso di questo lasso temporale ha riguardato «la semplificazione della normativa regionale attualmente in vigore in materia urbanistica, davanti infatti una eccessiva stratificazione normativa che spesso arreca non pochi problemi interpretativi agli operatori del settore circa le norme applicabili alle fattispecie concrete, abbiamo ritenuto necessario superare tale onerosa problematica attraverso l'elaborazione di una nuova Legge Urbanistica ispirata a criteri di semplificazione e sistemazione dei testi normativi esistenti. Un modo per garantire un disegno unitario alla materia, in tal merito già siamo giunti alla costituzione, recentemente deliberata, della Commissione Tecnica che si occuperà della relativa elaborazione. Sempre nell'obiettivo di una semplificazione della materia, è stata predisposta una proposta di Regolamento Regionale che definisce le modalità operative per lo svolgimento delle procedure ed è in via di attivazione una piattaforma per assicurare un assistenza veloce ai comuni per dare risposte ai città».

Politiche abitative

Ma non è finita qui. In materia di Politiche Abitative, si è gestita l'aggiudicazione di 56 interventi sparsi nel territorio regionale, (7 Ater e 35 Comuni) per un importo totale di oltre 240 milioni di euro riferiti al Programma Sicuro, Verde e Sociale, di cui al Fondo complementare al Pnrr. «Alcuni di questi interventi - ha continuato l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli- sono già partiti ed entro il 30 giugno tutti i lavori saranno iniziati».

La politica del Mare

Per la prima volta nella Regione Lazio «è stata istituita m una apposita delega in materia di Politica del Mare, cui seguirà una nuova direzione Regionale, settore che riteniamo strategico per lo sviluppo della nostra Regione, in merito stiamo lavorando alla definizione del nuovo Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale e all'istituzione di un tavolo di esperti per lo sviluppo delle filiere sull'economia del mare (Ittica, servizi alloggi e ristorazione, cantieristica, estrazioni marine, merci e passeggieri via mare, attività sportive e ricreative, ricerca e regolamentazione della tutela ambientale)»