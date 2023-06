Il bilancio di previsione verrà approvato senza problemi dalla maggioranza. Ma sarà importante verificare l'esito della votazione. Per capire le dinamiche della crisi che si è aperta in consiglio comunale giovedì sera. Le nove assenze nelle file del centrodestra pesano come macigni. E ancora di più pesano le uscite dall'aula di quattro consiglieri prima che iniziasse la votazione sul Piano di gestione dei servizi di igiene urbana. Tredici sì sono pochissimi, anche in seconda convocazione. Ma non c'è soltanto questo. Il fuoco ha covato sotto la cenere per mesi. Poi è divampato all'improvviso. Riccardo Mastrangeli è un politico esperto. Ha rilanciato immediatamente, non escludendo elezioni anticipate.

Il sindaco insiste

Ieri mattina Riccardo Mastrangeli ha inaugurato il Parco Jean de La Fontaine, tra via Mola Vecchia e via Ciamarra. Con lui il vicesindaco Antonio Scaccia, gli assessori Adriano Piacentini, Angelo Retrosi, Rossella Testa e alcuni consiglieri. A freddo Mastrangeli ha ribadito gli stessi concetti espressi a caldo. Argomentando: «Acque agitate? Io sto portando avanti il programma di governo sottoscritto da tutti i consiglieri comunali quando hanno accettato la candidatura. Non sto andando oltre. Se poi ci sono alcune persone che hanno cambiato idea, oppure se è venuto meno il coraggio, beh questi sono problemi loro. Io vado avanti con l'obiettivo di una città più moderna e sostenibile. Occorrono sacrificio e coraggio: noi vogliamo andare avanti. Ci confronteremo, ci conteremo. Se sarà necessario torneremo ad elezioni, che non sono qualche cosa di astruso. Anzi, è giusto tornare a rivolgersi agli elettori se c'è chi non si sente più in linea con i programmi della maggioranza. Poi saranno gli elettori ad esprimere il loro giudizio, stabilendo chi ha fatto gli interessi della gente e chi no». Ha scelto la linea dura Riccardo Mastrangeli, a quasi un anno dall'insediamento come sindaco (4 luglio 2022). Il messaggio alla maggioranza è: non cambia né il programma né soprattutto la squadra. Non vengono aperti spiragli.

Malumori e scenari

All'interno del centrodestra si sta cercando di capire quante delle nove assenze possono essere recuperate sul bilancio. Perché si tratta di analizzare sia le motivazioni dei malumori che gli spazi di ricomposizione. In particolare dei quattro che hanno lasciato l'aula prima della votazione: Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo), Maurizio Scaccia (Forza Italia) e Giovanni Bortone (Lega). I quattro continueranno ad assumere decisioni insieme oppure no? Le forze politiche proveranno ad intervenire? Lo vedremo. Non necessariamente sul bilancio. Perché un voto contrario sul documento contabile significherebbe assumersi la responsabilità di un ulteriore salto di qualità della crisi. Intanto i tamburi di guerra e i segnali di fumo stanno dominando la scena delle indiscrezioni politiche. Tratteggiando diversi scenari. Per esempio quello di possibili contatti con gruppi ed esponenti delle opposizioni. Dal Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli (che conta due consiglieri) ad Andrea Turriziani (Lista Marini). Ma non ci sono riscontri ufficiali. Anche perché in questa fase manovre del genere dovrebbero essere caratterizzate dal riserbo più stretto. All'interno della maggioranza c'è chi si è mosso per blindare alcune situazioni. Lo ha fatto Mauro Vicano, votando il Piano di gestione dei servizi di igiene urbana. Lui con Mastrangeli ha raggiunto un'intesa al ballottaggio, non aveva lo stesso programma. Si è reso conto però che in un momento come questo gli assetti di giunta possono finire "sotto attacco".

Le dimissioni di massa

La sensazione è che anche il centrosinistra sia rimasto sorpreso dall'accelerazione impressa dai "ribelli" della maggioranza. A questo punto è inevitabile che si comincino a studiare ipotesi di dimissioni di massa. Per interrompere la consiliatura servono però diciassette firme. La minoranza parte da undici. Trovarne sei non è semplice. La vera questione, almeno nel breve periodo, riguarderà i rapporti all'interno della maggioranza di centrodestra. Ci sono posizioni differenti. Pasquale Cirillo chiede da mesi un maggiore confronto all'interno della maggioranza. Anselmo Pizzutelli ha acceso i riflettori su tematiche come le piste ciclabili e il piano di igiene urbana. Quanto all'assetto della giunta, il muro alzato da Riccardo Mastrangeli va nella direzione del rispetto non soltanto dei risultati elettorali ma anche delle intese raggiunte al ballottaggio. Poi ci sono le dinamiche all'interno delle liste civiche. L'ex sindaco Nicola Ottaviani (ora deputato e coordinatore provinciale del Carroccio) sta osservando la situazione rispettando gli spazi e i ruoli, sia della giunta che della coalizione. Se però la situazione dovesse sfuggire di mano, sicuramente Ottaviani farebbe sentire la sua voce. L'accelerazione di Mastrangeli sul possibile ritorno alle urne è dettata pure dal fatto che non sarebbe facile per il centrosinistra organizzarsi. Né sulla candidatura a sindaco né sul piano delle alleanze. Ieri qualcuno ha fatto circolare l'opzione di una possibile coalizione di taglio civico, da costruire attorno ad Anselmo Pizzutelli. Ma sono ricostruzioni da fantascienza. Almeno per il momento. Il centrodestra ha inanellato tre successi elettorali di fila: due con Nicola Ottaviani (2012 e 2017) e uno con Riccardo Mastrangeli (2022). Il Comune di Frosinone è diventato un modello di riferimento. Però all'interno della coalizione ci sono troppi silenzi sul versante politico. In particolare tra Lega e Fratelli d'Italia. Inoltre è evidente la mancanza di una figura di coordinamento tra la giunta e la maggioranza. E adesso la coperta rischia di essere corta.