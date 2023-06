«Penso che all'interno di una maggioranza matura possano esserci anche delle posizioni differenti». Così Anselmo Pizzutelli, consigliere comunale della Lista Mastrangeli. L'altra sera è uscito al momento della votazione della delibera sul Piano del servizio di igiene urbana. Da mesi non nasconde le critiche sulle piste ciclabili e ciclopedonali. Non è uno qualunque, per questo le sue prese di posizione fanno scalpore. Nel quartiere Scalo, soprattutto alla guida del Laboratorio, ha portato avanti diverse "battaglie". Riccardo Mastrangeli lo ha voluto nella "sua" civica per dare un segnale politico forte.

Ben sapendo che Pizzutelli in passato è stato politicamente vicino al sindaco Michele Marini. Anselmo Pizzutelli è abituato ad analizzare ogni singola pratica, non alza la mano in aula soltanto per senso di coalizione. Da mesi però rappresenta una vera e propria spina nel fianco dell'intera maggioranza di centrodestra. E questo rischia di diventare un problema insormontabile, considerando che esiste un programma che va portato avanti. Dice Anselmo Pizzutelli: «Ripeto: penso che ci si debba confrontare. Ad ogni modo come consigliere rappresento i cittadini e porto avanti le loro istanze».

Chiediamo ad Anselmo Pizzutelli: ma lei si sente ancora parte di questa maggioranza? Risponde: «Ripeto: non mi piacciono le posizioni blindate aprioristicamente. Un confronto maturo dovrebbe essere un valore aggiunto della maggioranza». Secondo molti vorrebbe entrare in Giunta come assessore. È così? Sorride Anselmo Pizzutelli. Poi spiega: «Non è così. Ma le sembro così sprovveduto da voler diventare assessore per poi magari farmi cacciare tra due mesi? Non scherziamo». Voterà il bilancio? Rileva Pizzutelli: «Non escludo di votarlo. Sto studiando tutta la documentazione, come faccio sempre. Sono perfettamente consapevole delle difficoltà che ci sono, legate soprattutto ai debiti fuori bilancio. Mi auguro che possano esserci però anche degli investimenti. Per esempio per i marciapiedi di viale Michelangelo, dove c'è il Conservatorio. Si tratta di un'eccellenza? Dimostriamolo. Ma penso anche alla manutenzione ordinaria in varie parti della città».

C'è quindi la questione legata alle piste ciclabili, in particolare quelle previste allo Scalo. Afferma Anselmo Pizzutelli: «Certamente ho espresso le mie perplessità sulle piste ciclabili e ciclopedonali. L'ho fatto in piena trasparenza e con grande lealtà. Ringrazio il sindaco Riccardo Mastrangeli e gli assessori per aver deciso di approfondire alcuni elementi fondamentali. Stiamo tutti aspettando le conclusioni. Ma anche qui il mio ragionamento è semplice: l'attività amministrativa deve servire a migliorare la qualità della vita e i quartieri? Sì. E allora le cose vanno dette. Il concetto è sempre lo stesso: in una maggioranza matura ci si confronta».