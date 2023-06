Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha firmato il decreto di assegnazione delle deleghe ai Consiglieri Provinciali, di seguito elencati, per la collaborazione nelle attività politiche connesse alle funzioni istituzionali:

Valentina Cambone: Vicepresidente, Ambiente

Andrea Amata: Edilizia Scolastica

Alessandro Cardinali: Bilancio

Antonella Di Pucchio: Pubblica Istruzione

Stefania Furtivo: Pari Opportunità

Rossana Carnevale: Urbanistica Turismo

Alessandro Mosticone: Trasporti Patrimonio Caccia Pesca

Enrico Pittiglio: Viabilità, Pnrr

Giuseppe Pizzuti: Sport Digitalizzazione

Gianluca Quadrini: Polizia Provinciale Riforme Organizzative dell'ente

Gaetano Ranaldi: Affari Generali

Luigi Vacana: Politiche Culturali

"A tutti i consiglieri provinciali giunga il mio augurio di buon lavoro – ha detto il Presidente della Provincia Luca di Stefano – sono convinto che con il loro impegno e la loro costante presenza sapranno raccogliere le principali criticità del territorio e programmare in modo celere possibili ed efficaci soluzioni. Allo stesso tempo sarà fondamentale pianificare nuove progettualità in grado di dare slancio ai processi di sviluppo della Provincia di Frosinone".

Rossana Carnevale, consigliera comunale di Pico, dunque, è subentrata a Riccardo Ambrosetti che, nei giorni scorsi, ha dovuto rinunciare al suo scranno a Palazzo Jacobucci per assumere l'incarico di vicesindaco ad Anagni. Il suo ingresso è stato votato all'unanimità dell'assise provinciale che si è riunita questa mattina. A lei gli auguri di buon lavoro del presidente Luca Di Stefano.

Tre gli argomenti all'ordine del giorno, illustrati dal coordinatore dei lavori d'aula, Gianluca Quadrini, e trattati dall'assemblea. Al primo punto la surroga di Riccardo Ambrosetti a cui è subentrata Carnevale, accompagnata da un omaggio floreale del presidente Di Stefano. Al secondo e terzo punto due sdemanializzazioni.

I lavori sono cominciati con un minuto di silenzio per la recente scomparsa dell'avvocato Gianrico Ranaldi. È seguito l'intervento del presidente Di Stefano che ha rinnovato le condoglianze al consigliere Gino Ranaldi e alla famiglia. Quindi si è complimentato con Ambrosetti per il grande risultato elettorale raggiunto ad Anagni, che lo ha portato a ricoprire il ruolo di vicesindaco. Quindi ha augurato buon lavoro alla consigliera Carnevale.

A chiusura dei lavori Di Stefano ha detto: "Siamo in fase di assegnazione delle deleghe . Mi aspetto da ognuno di voi un grande impegno e una significativa presenza per risolvere le problematiche e attuare le linee programmatiche"