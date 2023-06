Nei primi cento giorni di Amministrazione Rocca sono state approvate 256 delibere in 19 sedute di giunta. A questi provvedimenti vanno aggiunti 97 decreti, 3 memorie e un atto di indirizzo. Il presidente della Regione Lazio è voluto partire dai numeri. E ha spiegato il perché. Così: «Amo lavorare e amo i fatti concreti. So che abbiamo tutto da dimostrare e so che non basta uno schiocco di dita. Non mi aspetto sconti: noi siamo andati avanti con determinazione». Francesco Rocca ha tracciato un primo bilancio a poco più di tre mesi dall'insediamento. Lo ha fatto insieme a tutta la sua squadra (assessori ma anche consiglieri) proprio per far passare il messaggio della massima condivisione.

Conti e sanità

Il fulcro delle strategie attuate è rappresentato dalla sanità, partendo dall'analisi dei conti economici «ereditati dalla precedente Amministrazione». Ha notato Rocca: «L'analisi dei conti ha evidenziato un debito regionale di 22,3 miliardi di euro e un disavanzo della sanità di 218 milioni di euro al 31 dicembre 2022, con una proiezione sul 2023 di oltre 700 milioni di euro». Quindi il presidente della Regione Lazio ha sottolineato: «Stiamo alleggerendo i Pronto Soccorso. Su un fabbisogno di 700 posti ne abbiamo reperiti 350. Il dato oggi dice che i tempi di attesa delle ambulanze si sono più che dimezzati. Sono concreti passi in avanti.

Il Progetto sperimentale temporaneo per la gestione del sovraffollamento dei Pronto Soccorso mira a decongestionare i reparti di medicina e chirurgia, liberando spazi per i pazienti "parcheggiati" in emergenza». Uno scatto necessario, ha spiegato Rocca, anche per la situazione che riguarda la sanità. In un report della situazione al momento dell'insediamento della giunta Rocca si legge: «La Regione Lazio risulta maglia nera in fatto di tempi di attesa, tra la visita medica e le dimissioni presso un reparto di ricovero per acuti, con una tendenza negativa: si è passati dai 1.263 minuti (oltre 21 ore) del 2021 ai 1.340 minuti (oltre 22 ore) del 2022, con punte di 2.794 minuti (oltre 46 ore).

In sintesi: nel Lazio la media è di quasi un giorno di attesa, con punte di quasi due giorni». Ha argomentato Rocca: «Ecco perché sulla sanità abbiamo concentrato il massimo delle attenzioni. Provvedimenti urgenti per affrontare le emergenze. A cominciare da "via i fax" per i ricoveri ospedalieri e dal mezzo miliardo di euro per coprire i debiti di sette aziende sanitarie della Capitale, fino alle progettualità che guardano al futuro della rete ospedaliera».

L'agenda di governo

Oltre alla sanità gli altri principali temi dell'agenda di governo sono le infrastrutture, i fondi del Pnrr, le politiche del mare, il sistema dei trasporti, l'agricoltura, le reti di impresa, l'internazionalizzazione, il rapporto diretto con le Amministrazioni locali. Ma anche l'attenzione verso il terzo settore, la manutenzione della rete viaria, il Giubileo del 2025, il lavoro, la formazione, l'ambiente, lo sport, il cinema e la moda. Per quanto concerne i rifiuti, Francesco Rocca ha notato: «La giunta Zingaretti-Movimento Cinque Stelle ha approvato un piano rifiuti mediocre. Noi ci stiamo mettendo le mani perché è un pastrocchio». In uno dei report a supporto della conferenza stampa c'è scritto: «È stata annullata in autotutela la delibera di giunta per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni all'interno dell'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale (Egato) per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso».

Gli obiettivi

Quindi Rocca si è soffermato sui finanziamenti previsti «per ultimare le infrastrutture, per incentivare i trasporti e per rilanciare la governance degli enti regionali». In questo pacchetto c'è altresì «l'accordo con Trenitalia rinnovato per le fermate dell'Alta Velocità a Orte, Frosinone e Cassino». Il Governatore ha continuato: «Sul Pnrr c'è un avanzamento dei lavori, rispetteremo le scadenze 2026, il lavoro sta andando avanti, sono molto orgoglioso. È stato detto con chiarezza che senza nuove risorse sarà difficile poi riempire i contenuti perché un conto è la spesa in conto capitale ma poi c'è un conto che riguarda la spesa corrente». E, tornando sulla sanità, Rocca ha rilevato: «Alle Regioni mancano medici e personale sanitario.

Abbiamo dato un'attenzione importante ai medici, abbiamo reperito le risorse per quelli dei Pronto Soccorso. C'è una situazione di carenza drammatica in alcune aree, al Pronto Soccorso di Ostia sono rimasti quattro medici». Un tema che riguarda pure alcuni reparti ospedalieri della provincia di Frosinone. Ha continuato il Governatore: «In questi primi cento giorni sono 800 milioni di euro di impegni presi con la nostra comunità regionale, escluso il disavanzo di 22,3 miliardi e i 27,5 milioni di debiti fuori bilancio. Serve un cambio di passo importante. Oggi il debito ha raggiunto gli oltre 22 miliardi ed è una cosa che graverà non solo sulle spalle della giunta ma su tutti i cittadini del Lazio. Serve chiarezza, ma avere questi debiti non significa che bisogna tagliare ma spendere bene le risorse e tracciare un cammino per un servizio sanitario che dia dignità ai nostri cittadini.

Per ridurre le criticità dei Pronto Soccorso il nucleo costitutivo sta dando un contributo fondamentale, oltre a quello fornito da tutti i nostri medici sul campo. I tempi di attesa per le ambulanze sono stati dimezzati e inoltre abbiamo i fondi per comprare nuovi posti letto, anche presso strutture private accreditate se ce ne sarà la possibilità. Il tema delle liste d'attesa è ormai diffuso su scala nazionale, ma nel Lazio tutto il privato risultava al di fuori del Recup. Entro la fine dell'anno questo problema sarà risolto, con il 100% delle prestazioni che saranno dunque incluse nel Recup». Ottimismo per l'Expo e idee chiare sul Giubileo: due fattori trainanti.