La partita degli enti intermedi regionali è apertissima, anche e soprattutto per quel che riguarda le "caselle" da attribuire in provincia di Frosinone. Circolano diversi nomi, ma quattro in modo particolare. Tre sono di Fratelli d'Italia: Antonello Iannarilli, Gabriele Picano, Nadia Belli. Tutti e tre sono stati candidati alle regionali del 12 e 13 febbraio scorsi nella lista provinciale. Poi c'è Gianluca Quadrini, di Forza Italia: anche lui ha partecipato alla corsa per un seggio alla Pisana.

È capogruppo degli "azzurri" alla Provincia. Evidente che le dinamiche non potranno che viaggiare su un doppio binario: intanto sarà importante arrivare ad un accordo all'interno della maggioranza che sostiene il Governatore Francesco Rocca. I parametri sembrano essere gli stessi utilizzati per la composizione della giunta e per le presidenze delle commissioni. In entrambi i casi a prevalere sono stati i risultati delle elezioni e di conseguenza il predominio di Fratelli d'Italia. Poi c'è l'aspetto provinciale, con gli equilibri e i rapporti di forza da tenere presenti. Sia nell'ambito della coalizione che all'interno dei singoli partiti.

Le ipotesi

Ne circolano diverse. Il punto più importante riguarda la posizione di Antonello Iannarilli. Per settimane è apparso in pole position per la presidenza di LazioCrea. È questa l'opzione che il diretto interessato gradisce maggiormente. Ma sembra che negli ultimi giorni la situazione si sia complicata. Iannarilli resta in corsa, ma nel caso dovesse andare diversamente, allora l'ex parlamentare e assessore regionale potrebbe essere tenuto in considerazione per la guida dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica. Ma per la guida dell'Ater da tempo ci sono altri due nomi sul tappeto. Uno è quello di Gabriele Picano, pure lui di Fratelli d'Italia. L'altro è Gianluca Quadrini (Forza Italia): conteranno le decisioni sul tavolo regionale e le intese fra i partiti. Mentre dell'ipotesi di Nadia Belli si parla con riferimento alla presidenza dell'ente Parco regionale dei Monti Aurunci, che in passato è stato guidato da Marco Delle Cese, vicino al Partito Democratico. Nadia Belli è in prima fila.

Cosa succede

Da due settimane in realtà si aspetta un'accelerazione sul versante dei commissariamenti. Annunciati in qualche modo dalla giunta regionale, in attesa di procedere poi con la nomina dei cda e dei presidenti (ruolo che coinciderebbe con quello dei commissari). Le Ater sono quelle di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e del comprensorio di Civitavecchia (per Roma si è già proceduto). Secondo quanto si legge nella delibera, «con successivi decreti del presidente Francesco Rocca, a seguito dell'esperimento delle procedure di individuazione, saranno nominati i presidenti delle Ater e, nelle more della costituzione dei consigli di amministrazione, gli stessi presidenti saranno nominati commissari straordinari».

Nella delibera regionale si specificava che i componenti dei consigli di amministrazione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale decadono l'11 giugno (ndr: undici giorni fa). Stesso discorso per gli Enti Parco. Nella seduta del 22 maggio scorso la Giunta guidata da Francesco Rocca ha deliberato, a decorrere dal 12 giugno, il commissariamento dei seguenti tredici Enti: Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, Parco regionale dei Castelli Romani, Parco regionale dell'Appia Antica, Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, Parco regionale Riviera di Ulisse, Ente regionale Roma Natura, Parco naturale di Veio, Parco naturale dei Monti Aurunci, Riserva naturale regionale Nazzano-Tevere Farfa, Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano, Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Monti Cimini-riserva naturale Lago di Vico.

Nella delibera si fa riferimento all'articolo 55 (comma 4) dello statuto, in base al quale i consigli direttivi «decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina». Si provvederà alla nomina dei commissari straordinari, «mediante successivi decreti del presidente, tra i soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di qualificazione ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico». Inoltre «i commissari straordinari resteranno in carica fino alla data di insediamento dei nuovi organi di amministrazione». Dunque sulla carta ci sono tutte le condizioni per procedere. Ma evidentemente mancano ancora un'intesa politica e un organigramma equilibrato dei partiti di maggioranza.

La Provincia

Domani intanto si svolgerà la seduta del consiglio provinciale. Ci sarà il subentro in aula di Rossana Carnevale, destinata a prendere il posto di Riccardo Ambrosetti (Fratelli d'Italia), nel frattempo nominato vicesindaco e assessore del Comune di Anagni. Nel dicembre del 2021 Rossana Carnevale ha concorso nella lista di Fratelli d'Italia. Da tempo però è lontana dal partito di Giorgia Meloni. Con ogni probabilità costituirà il gruppo dell'Udc. Nella seduta di domani il presidente Luca Di Stefano ufficializzerà il quadro delle deleghe ai consiglieri. Ha definito undici posizioni su dodici. Manca cioè il tassello relativo alla Carnevale. Tra meno di sei mesi è in programma il voto per i dodici consiglieri, secondo le disposizioni della legge Delrio. La variabile è rappresentata dall'iter del disegno di legge per reintrodurre l'elezione diretta del presidente e dei consiglieri provinciali. Perché questo cambierebbe completamente il quadro. Sia nel presente che, soprattutto, in prospettiva.