Questa mattina il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini ha annunciato la formazione della sua nuova giunta comunale, dopo la vittoria alle elezioni del 15 maggio scorso. Di seguito la composizione del nuovo esecutivo della cittadina termale. Marco Fiorini: vicesindaco; lavori pubblici; patrimonio e manutenzione; infrastrutture e impianti tecnologici; edilizia residenziale pubblica, privata e sportiva; verifica attuazione e stato avanzamento cantieri siti termali; Gal; rapporti con il gestore idrico integrato e altre società.

Laura Latini: politiche educative; servizi per l'infanzia; asilo nido e scuole materne; sport e giovani - rapporti con l'associazionismo sportivo; Informagiovani.

Rachele Ludovici: bilancio; finanza e politica tributaria; controllo di gestione - provveditorato ed economato; servizi sociali alla persona: politiche per la famiglia, pari opportunità e inclusione, politiche per l'immigrazione; rappresentanza tutele e curatele e Distretto sociale; rapporti con le associazioni di volontariato; trasporti di carattere sociale. David De Santis: programmazione e gestione eventi e manifestazioni - rapporti con la Pro loco; commercio e artigianato - fiere e mercato settimanale; Sportello unico attività produttive; politiche per la tutela del consumatore; politiche per lo sviluppo economico e per il lavoro; gestione delle risorse umane e riorganizzazione dell'apparato comunale, formazione professionale, sicurezza sul lavoro, relazioni con le parti sociali e attuazione del programma; Servizio civile nazionale.

Quirino De Santis: Ufficio relazioni con il pubblico; servizi elettorali e demografici; Polizia locale; viabilità - segnaletica e parcheggi; Parco naturale regionale Riserva Lago di Canterno - riserve naturali - rapporti con Ente regionale; Comunità montana - caccia e pesca; tutela e diritti degli animali.

Il sindaco ha inoltre conferito le seguenti deleghe ai consiglieri: Marco Paris: igiene urbana e potenziamento raccolta differenziata; verde urbano - parchi e giardini; rigenerazione urbana; mobilità e trasporto pubblico; Protezione civile. Gianluca Ludovici: presidente del Consiglio comunale; pubblica istruzione e relativi servizi (mensa e trasporto scolastico).

Federica Trinti: tutela ambientale del suolo, della regimentazione delle acque e del patrimonio boschivo; gestione e monitoraggio del territorio e della sua fragilità; educazione e certificazione ambientale; valutazione impatto ambientale e sostenibilità; tutela del bacino imbrifero; finanziamenti e Pnrr in materia di ambiente. Simone Paris: capogruppo; rapporti con istituzioni, Regione Lazio ed enti territoriali; innovazione tecnologica e Pa digitale; Ced e reti informatiche; smart city - programmazione e gestione patrimonio energetico comunale, efficientamento e razionalizzazione costi. Daniela Merletti: servizi medico-sanitari; salute e benessere; pianificazione, gestione e programmazione eventi settore salutistico e termale; organizzazione congressi, convegni medici, manifestazioni sportive su argomenti afferenti alla salute; rappresentanza e rapporti con associazioni pubbliche e private operanti in ambito salutistico-sanitario nonché con gli enti sovraterritoriali del settore; studi scientifici mirati ad indagare ed estendere le proprietà medicamentose dell'acqua Fiuggi; finanziamenti e Pnrr in materia di salute.

Il sindaco Baccarini ha tenuto per sé le seguenti deleghe, che dunque gestirà personalmente: sicurezza dei cittadini, comunicazione istituzionale, progetti strategici per la città (piano strategico turismo e progetto di gestione Palacongressi) e relativa attuazione, piano strategico palazzo Falconi e relativa attuazione, piano strategico urbanistico (definizione e attuazione Prg), contenzioso e contratti (indirizzi alle società partecipate e relativa rappresentanza).