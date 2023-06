Nel centrodestra cresce di ora in ora il fronte delle primarie. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, ma anche molti esponenti civici, seppur con qualche distinguo, hanno conclamato ad alta voce la volontà di ricorrere alla consultazione aperta per determinare il candidato che dovrà rappresentare l'intera coalizione alle amministrative del 2024. Un dato non da poco: dopo mesi di frizioni e stilettate reciproche, l'opposizione cassinate ritrova ora il collante per riaprire il tavolo delle trattative e costruire l'unità venuta meno dopo. Al momento, però, ci si limita a palesare la propria posizione a suon di comunicati, eludendo il confronto interno che, arrivati a questo punto, comincerà a prendere corpo nei prossimi giorni.

L'intervento

Plaude alla scelta del ricorso alle primarie anche Domenico Natale, attivista politico, già candidato alle regionali con il Movimento 5 Stelle, convinto «che la strada delle primarie è quella da intraprendere, l'unico modo per scegliere tutti uniti il futuro candidato sindaco di Cassino», scrive in una nota. Aggiunge: «Chiunque lotterà per la candidatura non dovrà tralasciare argomenti ed azioni importanti sul versante economico e turistico della città. Il turismo - rileva - va vissuto tutto l'anno, non va tralasciato così come sta facendo l'attuale amministrazione. Bisogna riportare al voto tutte le persone che hanno deciso di allontanarsi dalla politica vuoi per un motivo vuoi per un altro. Il focus del programma elettorale deve il benessere economico e turistico della città». E non risparmia un colpo di sciabola al sindaco Salera: «In questi anni è mancata una visione generale. Tutto si è appiattito attorno ad una pizza riqualificata. Il che va anche bene, ma va resa attrattiva e non lasciata a se stessa». Prosegue: «Non si riesce a decifrare quale sia la visione di futuro di questa amministrazione. Noi dobbiamo guardare a tutte quelle persone che non si sentono più parte di questa città, con un programma capace di rendere bella e attrattiva Cassino in modo da favorire lo sviluppo commerciale ed economico. Mi impegnerò a farlo con una mia lista civica». Una posizione, quella di Natale, non condivisa dal Movimento 5 Stelle che si defila: «Noi siamo in attesa delle direttive nazionali per organizzare i gruppi territoriali. Dopodiché decideremo il da farsi», spiegano i referenti locali dei pentastellati.

I nomi in campo

Intanto in tutta la città ferve il totonomi. Il centrodestra, sul piano politico, gode della supremazia elettorale, basti pensare al risultato delle parlamentarie e delle regionali. Per questo in molti hanno gli occhi puntati sulle scelte di campo. Tra i nomi più gettonati, spiccano Gianrico Langiano, Benedetto Leone e Giuseppe Sebastianelli. Ma non si esclude che FdI possa mostrare i muscoli e calare un suo candidato.