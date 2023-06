Daniele Leodori segretario regionale del Pd nel Lazio con il 95% dei voti delle primarie e con 190 delegati su 200 alla prossima assemblea. Per Mariano Angelucci il 5% e 10 delegati. Non c'è stata partita, non poteva esserci considerando lo spiegamento di forze ai nastri di partenza. Dunque Leodori subentra all'amico Bruno Astorre, tragicamente scomparso nei mesi scorsi. Con lui tutte le "correnti" del partito, ragione per la quale la vera sfida sarà quella di trovare una sintesi politica e operativa. In provincia di Frosinone Francesco De Angelis è stato il più votato... nel Lazio. E di gran lunga. Un segnale forte e chiaro agli avversari interni ma anche a qualche alleato. La traduzione è semplice: le carte nel partito in Ciociaria continua a darle lui e si esalta nelle competizioni "tutti contro uno".

Oltre i numeri

Nel Lazio hanno partecipato alle primarie 55.744 persone. La lista che ha raccolto più voti (18.202, pari al 29%) è stata quella di sinistra-riformista "Rete Democratica", che in assemblea potrà contare su 58 dei 200 delegati totali. Subito dietro quella espressione di Area Dem "Lazio Democratico con Daniele Leodori" (26% e 52 delegati), poi "Il Pd delle opportunità con Daniele Leodori", dove si possono trovare esponenti "zingarettiani" (22% e 44 delegati), quindi "Leodori Ambiente Lavoro Territorio, a Sinistra" (10% e 20 delegati), "Uniti a sinistra per la Costituente" (8% e 16 delegati) e infine la lista dello sfidante di Leodori "Lazio Democratica con Mariano Angelucci", che ha raccolto il 5% e sarà rappresentata da 10 delegati. In provincia di Frosinone 7.269 voti (il 65,5%: 9 delegati) per Rete Democratica, 3.754 (il 34,5%: 5 delegati) per Leodori Ambiente Lavoro, Territorio, a Sinistra. Poi 64 voti per Lazio Democratica con Mariano Angelucci.

La differenza di cifre con il totale dei voti dei singoli sta nel fatto che si potevano esprimere fino a due preferenze. Sono 14 i delegati della provincia di Frosinone: 9 fanno riferimento alla componente Pensare Democratico di Francesco De Angelis, 5 ad un'area composta da Antonio Pompeo, Nazzareno Pilozzi, Domenico Alfieri e Danilo Grossi. Complicato capire chi può intestarsi maggiormente un risultato sicuramente buono. La più votata di questa lista è stata Valentina Adiutori: 958 preferenze. Dicevamo di Francesco De Angelis: con 4.187 preferenze ha letteralmente fatto il vuoto. In Ciociaria e nel Lazio. In ogni caso il risultato in generale blinda la segreteria di Luca Fantini.

I commenti

Francesco De Angelis sottolinea «gli 11.000 votanti in provincia di Frosinone. Rileva: «Altrettanto straordinario il risultato di Rete Democratica, a testimonianza del grande lavoro svolto in questi anni sul territorio. Il 65,5% della provincia di Frosinone la percentuale più alta di tutta la regione. Il mio risultato personale, con 4.187 voti, è strepitoso e mi fa sentire orgoglioso». Il segretario provinciale Luca Fantini rileva: «La voglia di offrire un contributo è stata evidente, ora tutti insieme abbiamo la responsabilità di rendere sempre più protagonista la nostra comunità per lavorare alla costruzione di un'alternativa concreta alle destre».

Sara Battisti, consigliere regionale del Pd, afferma: «Auguri di buon lavoro a Daniele Leodori. Raccoglie un'eredità importante, vista la straordinaria capacità avuta da Bruno Astorre di lavorare per l'unità del Pd dimostrando grandi doti di mediazione e umanità, anche nei momenti più complicati. A Frosinone, con quasi il 66% per cento, risultiamo i primi in termini assoluti in tutto il Lazio. Voglio ringraziare De Angelis che ha trainato una lista garantendo, come sempre, il rinnovamento praticato e non parlato».

Il sindaco di Paliano Domenico Alfieri, già segretario del Pd, non perde l'occasione di mettere in evidenza che «la nostra concittadina e amministratrice Valentina Adiutori è la prima degli eletti in provincia di Frosinone della lista A Sinistra con Leodori, con quasi mille preferenze». Anche questo è un segnale. Per il capogruppo provinciale Enrico Pittiglio «il risultato della lista "Rete democratica" - prosegue è assolutamente straordinario». Aggiunge: «Sottolineo il grande risultato in termini di preferenze di Francesco De Angelis e la rappresentanza degli eletti all'assemblea di amministratori dei piccoli comuni: Giovanni Di Meo, Francesco Piccirilli e Silvia Gabrielli».