Il fermento è alle stelle. Da una parte e dall'altra. Sintomo evidente che i giochi ormai sono entrati nel vivo e tutti i protagonisti sono passati per il via. Si lavora a ritmo serrato per disegnare la strategia di gioco. Ma la situazione, come è ovvio che sia, resta ancora fluida.

Le certezze

Il perimetro è netto: nel centrosinistra sarà nuovamente Enzo Salera a condurre le truppe. La sua ricandidatura ha ricevuto anche l'investitura ufficiale della segreteria provinciale del Pd, con Luca Fantini che ha "blindato" la maggioranza uscente e ha spianato la strada per ritrovare quella serenità con la federazione provinciale dopo le mareggiate dei mesi scorsi, che hanno visto il sindaco Salera arrivare ai ferri corti con i vertici dem. Un "check point" ineludibile nella corsa al voto. E, proprio in casa Pd, si sta lavorando per configurare la lista da presentare alle comunali, con tanto di new entry ma anche tante conferme. Nella lista "Salera sindaco", è sempre il capogruppo Edilio Terranova a guidare il gioco. Anche in questo caso sono previste tante conferme, a cominciare dall'influente assessora Maria Concetta Tamburrini, così come tanti nuovi innesti frutto del dialogo con la società civile ed altre realtà civiche. Qualche dubbio si solleva in merito a Demos: mancano le certezze sulla effettiva presentazione di una lista.

Ma l'assessore alla Coesione Sociale Luigi Maccaro ha assicura: «Noi saremo con Salera e daremo seguito a questo progetto». La vera novità, però, sta in un'altra lista civica, che fiancheggerà le tre formazioni che compongono l'attuale coalizione. Tra i coordinatori c'è Andrea Vizzaccaro, che fino a qualche mese fa guidava il comitato di Azione nella città martire. La tela di Salera, insomma, lentamente comincia a prendere forma. All'interno del progetto, da vedere poi come si struttureranno, ci saranno Sarah Grieco, coordinatrice provinciale delle Democratiche, l'assessore al Commercio Maria Rita Petrillo, Jole Falese e i civici di Pop.

Tutti elementi inediti per la compagine di Salera, destinati a ricoprire un ruolo di primo piano nella campagna elettorale. Il neo nel mosaico è rappresentato dalla presidente d'aula Barbara Di Rollo, ormai isolata dal resto della squadra. La maggioranza ha assicurato che continuerà a ricoprire l'alto ruolo fino a fine mandato, ma tutti danno ormai per certo che la "miss" preferenze del 2019 non si ripresenterà. O almeno non a sostegno di Salera. Nel centrodestra, invece, si procede a falcade spedite verso le primarie. Volute da (quasi) tutti. Si vedrà in questi giorni come e soprattutto chi saranno in nomi in campo. Ma le divisioni interne permangono. E non si esclude che alcuni pezzi potrebbero sganciarsi dalla linea promossa dai partiti per costruire un percorso in solitaria.