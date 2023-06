«Brigate e passamontagna anche No». Con queste parole, su Twitter, il consigliere regionale Alessio D'Amato annuncia le sue dimissioni dall'assemblea nazionale del Partito democratico, condannando la scelta della segretaria, Elly Shlein, di partecipare al corteo del Movimento Cinque Stelle. Il riferimento è alla frase pronunciata da Beppe Grillo dal palco: «Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi col passamontagna e di nascosto andare a fare i lavoretti. Mettete a posto i marciapiedi, le aiuole, senza dare nell'occhio».

La segretaria dem ha deciso di portare il suo contributo alla manifestazione, affermando di voler unire le forze su temi come la lotta alla precarietà e gli strumenti di sostegno al reddito. Ma l'ex assessore alla sanità non ci sta. «Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'assemblea nazionale del Pd – scrive D'Amato – È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei cinque stelle. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica».