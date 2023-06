Daniele Leodori è il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Primarie senza sorprese, dunque. Una vittoria schiacciante per Leodori, 53 anni, già vicepresidente della Regione dell'ultima giunta Zingaretti e attualmente vicepresidente del consiglio regionale del Lazio. Gli elettori, tesserati e non, del Partito democratico, sono stati chiamati al voto ieri per eleggere il segretario e i membri dell'assemblea regionale del partito.

A meno di due ore dalla chiusura dei seggi era già netto, infatti, il vantaggio dell'ex presidente vicario della Regione che ha vinto con il 95% dei voti nel Lazio. A sostenere la sua candidatura cinque liste. Due quelle appartenenti al collegio di Frosinone, "Rete democratica", guidata dal leader della corrente del Pd Pensare democratico, Francesco De Angelis, e "Leodori a Sinistra". Il suo avversario, Mariano Angelucci, 41 anni, consigliere comunale a Roma, sostenuto dalla lista "Lazio democratica", non è riuscito nell'impresa. Oltre 300 i gazebo allestiti in tutta la regione, 96 in provincia di Frosinone. L'affluenza alle 12, secondo i dati raccolti dai comitati provinciali, ha raggiunto quota ventimila votanti. Cinquantamila alla chiusura dei seggi. Secondo i dati parziali dell'affluenza nei comuni, hanno votato 7.977 persone. Lo spoglio alle 22 di ieri contava 3.946 voti per la lista "Rete democratica" e 2.348 per "Leodori a Sinistra".

Soltanto 28 per la lista a sostegno di Mariano Angelucci.

«Una partecipazione straordinaria che certifica il grande interesse della nostra comunità nel contribuire al futuro del partito – ha commentato Leodori – Ringrazio tutti i volontari e i militanti. Senza loro questa giornata non sarebbe stata possibile. Il vostro lavoro e la vostra dedizione alla vita del partito rappresentano una ricchezza da custodire e valorizzare». Soddisfatto il segretario provinciale Luca Fantini: «C'è stata una bellissima partecipazione, oltre le aspettative. La voglia di offrire un contributo è stata evidente – ha detto – Ora tutti insieme abbiamo la responsabilità di rendere sempre più protagonista la nostra comunità per lavorare alla costruzione di un'alternativa concreta alle destre. A Daniele Leodori e agli eletti nell'assemblea regionale del Pd Lazio i miei migliori auguri di buon lavoro. La Federazione provinciale garantirà il supporto necessario alle iniziative che avranno l'unico di fine di garantire una migliore qualità della vita dei cittadini e per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori».